Названы 10 фраз, которые нельзя говорить поклонникам Genshin Impact

Портал Kotaku составил список из десяти фраз, которые нельзя говорить фанатам Genshin Impact. Авторы отметили, что эти выражения могут вызвать гнев или разочарование у любого поклонника игры от HoYoverse.

«Я не большой поклонник гача-игр» — некоторые фанаты неоднозначно относятся к гача-механике, и любое ее обсуждение может вызвать самые разные эмоции.

«Почему в Honkai: Star Rail больше фич?» — после выхода космической пошаговой RPG от HoYoverse некоторые поклонники Genshin Impact опробовали новинку, и она им понравилась больше.

«Взгляни на мою идеальную коллекцию артефактов, могу ли я ее еще улучшить?» — намек на то, что игроку сильно повезло, в то время как некоторым приходится несколько месяцев выбивать артефакт с нужными характеристиками.

«Зацени, я только что вытянул четырех пятезвездочных персонажей сразу!» — снова намек на то, что игроку сильно повезло.

«У меня 100% шанс критического удара и 200% критический урон с атакой 2к, это нормально?» — очевидный троллинг, который намекает, что у игрока идеально подобранные характеристики оружия и артефактов.

«Где мой эндгейм-контент?» — до сих пор среди фанатов Genshin Impact ходят споры о том, считать ли Витую Бездну «финальным» контентом, или разработчики должны придумать что-то «более хардкорное».

«Ух, я только что получил Дэхью, она хороша?» — этот и подобные очевидные вопросы также считаются троллингом в отношении тех, кто не может долго выбить желаемых героев..