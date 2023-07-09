Названы 10 фраз, которые нельзя говорить поклонникам Genshin Impact

Портал Kotaku составил список из десяти фраз, которые нельзя говорить фанатам Genshin Impact. Авторы отметили, что эти выражения могут вызвать гнев или разочарование у любого поклонника игры от HoYoverse.
- «Я не большой поклонник гача-игр» — некоторые фанаты неоднозначно относятся к гача-механике, и любое ее обсуждение может вызвать самые разные эмоции.
- «Почему в Honkai: Star Rail больше фич?» — после выхода космической пошаговой RPG от HoYoverse некоторые поклонники Genshin Impact опробовали новинку, и она им понравилась больше.
- «Взгляни на мою идеальную коллекцию артефактов, могу ли я ее еще улучшить?» — намек на то, что игроку сильно повезло, в то время как некоторым приходится несколько месяцев выбивать артефакт с нужными характеристиками.
- «Зацени, я только что вытянул четырех пятезвездочных персонажей сразу!» — снова намек на то, что игроку сильно повезло.
- «У меня 100% шанс критического удара и 200% критический урон с атакой 2к, это нормально?» — очевидный троллинг, который намекает, что у игрока идеально подобранные характеристики оружия и артефактов.
- «Где мой эндгейм-контент?» — до сих пор среди фанатов Genshin Impact ходят споры о том, считать ли Витую Бездну «финальным» контентом, или разработчики должны придумать что-то «более хардкорное».
- «Ух, я только что получил Дэхью, она хороша?» — этот и подобные очевидные вопросы также считаются троллингом в отношении тех, кто не может долго выбить желаемых героев..
- «Разве эта игра не должна была выйти на Nintendo Switch?» — больная тема многих фанатов игры, которые все еще ждут ее выхода на консоли Nintendo.
- «HoYoverse могла бы быть немного щедрее на бесплатные подарки» — еще один чувствительный вопрос для поклонников. Часть из них считает, что разработчики и так достаточно щедры (периодические награды за разные проблемы технического характера, а также по другим поводам и иногда без поводов), другие уверены, что HoYoverse, зарабатывая миллионы долларов, могут предлагать своим поклонникам больше наград.
- «Разве Паймон не лучший спутник?» — споры о том, является ли Паймон хорошим спутником для Путешественника, не прекращаются с момента релиза игры. Кто-то недолюбливает ее из-за постоянного вмешательства в диалоги, другие находят ее милой и симпатичной.
Забыли про самый главный пункт:
Не называть перед фанатами геншина их любимую игру клоном Зельды. У них от этого моментально происходит разрыв пятой точки.))
А также бесячее как "крутил ради эпика ,а получил легу которая не нужна ,мляяя"
Спасибо поржал насчёт вопроса с Дэхьей, персонаж вообще никакой. Так что если будут спрашивать про неё, ответ будет отрицательный. Визуально она Хороша не спорю, но с точки зрения механик и пользы на аккаунте нет!
Ага, рассказывай мне тут))
Есть, она в качестве бессмертного танка хороша
Автор на форуме hoyolab не бывал что-ли?)
Ещё добавлю несколько фраз:
1) "Мультяшный симулятор математики для детей"
2) "Райдэн это брутальный мужик из Mortal Kombat"
3) "Большинство онлайна это чуваки которые зашли посмотреть на героинь и их физику"