Недавнее обновление для Genshin Impact порадовало игроков новой порцией отсылок на Skyrim и другими пасхалками

Недавно популярная гача-игра Genshin Impact была обновлена до версии 4.8. В обновлении "Лето! Драконы? Сказка!" появилась новая временная область, набор заданий и несколько играбельных персонажей. В целом это стандартный набор для каждого нового патча к игре, но в этот раз разработчикам из miHoYo удалось удивить сообщество игроков. Версия 4.8 оказалась особенно щедра на самые разные отсылки к другим играм, аниме, фильмам и даже интернет-знаменитостям.

В социальных сетях и на форумах не утихает обсуждение добавленных отсылок в последнем патче Genshin Impact. По данным игроков, им удалось обнаружить около полусотни пасхалок и упоминаний игр или мемов. Судя по всему, это обновление стало самым большим именно в области пасхалок.

В игре появились упоминания знаменитых фраз из The Elder Scrolls V: Skyrim, включая фразу "Ты наконец проснулся" в повозке. Также игроки нашли упоминания аниме "Атака титанов" и "Тетрадь смерти" вместе с их героями. Еще авторы сделали отсылку на популярный мем с Человеком-пауком и даже вспомнили про Илона Маска.

Оценить эти пасхалки можно в новой области — Симуланке, однако это временная локация. После окончания патча 4.8 она будет удалена из игры вместе с её отсылками.