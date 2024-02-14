Новая героиня Genshin Impact обзавелась эротической фигурой

Популярная бесплатная игра Genshin Impact в конце прошлого месяца получила очередное крупное обновление с дополнительным контентом. Патч 4.4 принес в игру новые события и очаровательную Анемо-героиню по имени Сянь Юнь. Девушка только появилась в игре, и далеко не все игроки успели получить её и прокачать, однако она уже обзавелась собственной эротической фигурой. Студия MiYin представила статуэтку Сянь Юнь в откровенной позе и с возможностью полного раздевания.

Эротические статуэтки по персонажам Genshin Impact появляются уже не первый раз. Все они создаются без одобрения разработчиков, и эротическая фигурка Сянь Юнь не стала исключением. Производством MiYin Studio будет заниматься самостоятельно. Главной особенностью своего изделия авторы называют крайне реалистичную детализацию всего тела героини, включая интимные места.

Фигурка Сянь Юнь выйдет в масштабе 1 к 6 и получит дизайн, который будет точно соответствовать оригинальной игре. Статуэтка будет идти в комплекте с небольшой подставкой, которая служит необходимой опорой для откровенной позы героини. В зависимости от версии статуэтки цена на это изделие начинается от 200 долларов и заканчивается 420 долларами с возможностью полного раздевания. Предзаказ фигурки уже открыт, официальные продажи должны начаться во второй половине этого года.