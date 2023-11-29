Новый дневник разработчиков Genshin Impact рассказывает о создании Гидро Архонта

Популярная бесплатная экшен-игра Genshin Impact продолжает развиваться уже более трех лет, регулярно получая новый контент и даже сюжет. Вместе с обновлениями разработчики из студии miHoYo стараются всячески обогатить представленный фэнтезийный мир, прорабатывая все его элементы, особенно в области ключевых для истории героев. Авторы игры представили свежий выпуск дневников разработчиков, где можно подробнее узнать об особенностях создания Гидро Архонта.

Как признались в miHoYo, концепция Гидро Архонта существовала в команде сценаристов еще на ранних стадиях производства самой игры. В ходе дальнейшей разработки Genshin Impact и последующих обновлений игрокам была представлена его финальная форма в виде Фурины.

Фурина - довольно необычный Архон с очень ярким характером. Поэтому с самого начала разработки идеи команда четко представляла, что именно должно получиться.

Визуально Фурина выглядит напыщенно, но она очень яркая и жизнерадостная девочка. Чтобы показать двойственность этого персонажа, разработчики постарались использовать отличные от предыдущих Архонтов дизайнерские решения. Фурину наделили множеством противоречивых элементов: волосы с прядями другого цвета, разноцветные зрачки, довольно необычный "Глаз Бога" и многое другое...

Узнать больше о личной истории Фурины и ее дальнейшей судьбе получится уже в версии 4.2, где появятся задания легендарного "Капельмейстера". В ходе этой цепочки миссий разработчики обещают показать, как она смогла восстановиться после событий основного сюжета.