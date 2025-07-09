Новый тизер-трейлер "Божьи границы" для Genshin Impact, раскрывающий огромное количество подробностей о лоре игры

Утром в среду 9 июля 2025 года MiHoYo на официальном Youtube-канале Genshin Impact выпустили 9-минутный тизер-трейлер под названием "Божьи границы". В трейлере наконец-то показывается огромное количество уже знакомых игрокам персонажей, включая всех Четырёх Теней (Амодей, Ронова, Истарот и Набериус), "мать" Альбедо Рейндоттир и двух предвестников Фатуи Пьеро и Коломбино, а также мест - различные локации Нод-Края и даже долгожданную Селестию, - в которых игроки побывают после релиза обновления 6.0 в сентябре этого года.

Версия видео на японском:

Версия видео на английском:

Genshin Impact вышла 28 сентября 2020 года на PC, Playstation 4 и мобильных устройствах на базе Android и iOS.