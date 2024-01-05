Новый трейлер Genshin Impact демонстрирует персонажа Шеврёз

Вскоре в популярной ролевой игре Genshin Impact от HoYoverse появится новый набор гачи, и в обеих будет представлен новый персонаж Шеврёз.

Шеврёз - 4-звездочный Пиро-персонаж, который был представлен в ноябре и появился во втором гача-цикле недавнего обновления 4.3. Ее гачи будут доступны с 9 по 30 января, так что у вас есть еще несколько дней, прежде чем вы сможете на нее заработать.

Она - капитан специального патруля безопасности и наблюдения Фонтейна, и, судя по всему, очень любит еду и криминальные романы.

На английском языке ее озвучивает Эрика Линдбек, а на японском - Сино Симодзи. Вы можете знать ее как Шион в Tales of Arise, Пиру и Митру в Xenoblade Chronicles 2, Луффе в Valkyria Chronicles 4 и Акиха Тоно в Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon.

В настоящее время Genshin Impact можно бесплатно играть на PS5, PS4, PC, iOS и Android. Поскольку это free-to-play игра, вам не нужно платить за вход в нее, хотя есть обычные необязательные микротранзакции.