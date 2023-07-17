Обновление для Genshin Impact принесет в игру новый тип управления ©

Популярная Genshin Impact была обновлена до версии 3.8, в которой разработчики принесли в игру новую область для исследования и дополнительные внутриигровые события. Студия miHoYo не останавливается на достигнутом и в скором времени собирается представить масштабный патч 4.0 с еще большим количеством нового контента. Внезапным нововведением этого апдейта станет совершенно новый тип управления игрой.

Судя по всему, в обновлении 4.0 собираются добавить поддержку гироскопа. В Genshin Impact он дополнит существующие настройки игры и позволит управлять всеми персонажами через встроенный гироскоп на контроллерах. Это должно значительно упростить механику полетов и повысить точность наведения благодаря считыванию наклона и поворота геймпада.

Игроки смогут самостоятельно регулировать чувствительность гироскопа в Genshin Impact, а также использовать альтернативные методы управления. Как сообщается, поддержка нового метода управления появится на ПК и PlayStation. Позднее она будет реализована также для мобильной версии игры.