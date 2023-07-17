Обновление для Genshin Impact принесет в игру новый тип управления

Популярная Genshin Impact была обновлена до версии 3.8, в которой разработчики принесли в игру новую область для исследования и дополнительные внутриигровые события. Студия miHoYo не останавливается на достигнутом и в скором времени собирается представить масштабный патч 4.0 с еще большим количеством нового контента. Внезапным нововведением этого апдейта станет совершенно новый тип управления игрой.
Судя по всему, в обновлении 4.0 собираются добавить поддержку гироскопа. В Genshin Impact он дополнит существующие настройки игры и позволит управлять всеми персонажами через встроенный гироскоп на контроллерах. Это должно значительно упростить механику полетов и повысить точность наведения благодаря считыванию наклона и поворота геймпада.
Игроки смогут самостоятельно регулировать чувствительность гироскопа в Genshin Impact, а также использовать альтернативные методы управления. Как сообщается, поддержка нового метода управления появится на ПК и PlayStation. Позднее она будет реализована также для мобильной версии игры.
Гироскоп есть только у единиц геймпадов, это не сони и не бокс) это нинтендо про контроллер и джойконы
у сони (у дуалсенсов и дуалшоков) как раз есть гироскоп. Я даже на пк его юзаю через стим.
на эмуле работает нинтендо ? не в курсе? у меня 2 дуалсенса и иксбоксовский лежат дома
Надо ставить прогу DSWindows или DualSenseX и копатся в настройках (есть видео на ютубе), чтоб работал вне стима. У меня когдато на CEMU работал без прог, там опция юз мотион в настройках контролера есть.
Подскажите кто в теме - а основной сюжет уже полностью можно пройти?
Всей игры? Нет. Сумеру? Да. До окончания сюжета от 3 лет до бесконечности.
Фонтейн ,натлан ,снежная + возможно какая то активность с селестией и остатками каэнриах - где то года 4 еще примерно
полностью еще нельзя, есть еще не открытые регионы помимо Фонтейна, Фонтейн выйдет в обнове 4.0 в 16 августа, а дальше регионы которые должны выйти это Натлан, Снежная и Каэнри’ах, так что, еще долго придется ждать основного сюжета))