Очаровательная Эмилия в новом геймплейном трейлере Genshin Impact

Разработчики Genshin Impact представили геймплейный трейлер Эмилии, нового персонажа, который станет настоящим украшением обновления 4.8. Эта очаровательная девушка, вооруженная копьем и владеющая силой Дендро, обещает игрокам захватывающие приключения.

Эмилия, пятизвездочный персонаж, обладает уникальной способностью создавать Шкатулку Люмидус, которая наносит урон по области и поражает врагов. Стоит отметить, что вместе с Эмилией в баннере 4.8 вернется популярная Е Лань. Имена четырехзвездочных персонажей пока держатся в секрете, но это лишь подогревает интерес к обновлению.

Не пропустите релиз баннера с Эмилией и Е Лань уже 7 августа!