Очаровательная Сянь Юнь и навыки новой героини в трейлере Genshin Impact

Ростер доступных персонажей Genshin Impact уже в скором времени будет дополнен новой героиней с анемо стихией — Сянь Юнь. На самом деле, она участвовала в сюжете игры практически с самого начала, однако девушка была в облике адепта Ли Юэ. Теперь она может стать полноправным членом отряда игрока. Новый трейлер игры демонстрирует способности новой героини в деле.

Разработчики из студии miHoYo посвятили ролик обзору навыков Сянь Юнь. Героиня относится к персонажам поддержки, использующим элемент анемо для исцеления других членов отряда и усиления их атаки. Элементальный навык Сянь Юнь позволяет совершить ряд прыжков, активируя три Небесные лестницы за короткий период времени. При этом атака в падении Сянь Юнь превращается в Волны плывущих облаков, которые наносят анемо урон по площади. Взрыв стихии Сянь Юнь призывает Сплетение звёзд, которое периодически восстанавливает здоровье всем активным членам отряда.

Сянь Юнь станет доступна для игры в Genshin Impact вместе с выходом обновления 4.4, релиз которого запланирован на 31 января. Кроме неё, в игру также будет добавлен Ка Мин — его обзорный трейлер можно было увидеть ранее.