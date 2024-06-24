Очень милый трейлер Сиджвин показывает геймплей за новую героиню в Genshin Impact

Разработчики из студии miHoYo продолжают готовиться к релизу героини по имени Сиджвин в Genshin Impact. Она сможет пополнить ростер игровых персонажей уже завтра, вместе с обновлением временных баннеров. В преддверии её скорого выхода авторы подготовили личный трейлер Сиджвин, который подчёркивает её очаровательный характер и стиль геймплея.

Сиджвин станет ещё одним персонажем 5-звёздочного уровня редкости. Девушка полагается на стихию Гидро и в первую очередь предназначена для поддержки команды своими лечащими способностями. При этом она может атаковать врагов мощными атаками и накладывать на них статус своей стихией. В бою Сиджвин использует лук, а среди её атакующих способностей есть бальзам-пузырь, который отскакивает между противниками поблизости, наносит Гидро урон и исцеляет отряд в зависимости от максимального запаса здоровья героини.

Новая героиня будет доступна в Genshin Impact уже завтра, 25 июня. После этого разработчики сосредоточатся на следующем крупном обновлении для игры с расширением сюжетного контента.