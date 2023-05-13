Официальный анонс Genshin Impact 3.7 - события, баннеры и новые промо-коды с трансляции

Сегодня прошел стрим разработчиков, на котором подтвердился выход нового персонажа (наконец-то настоящая кошко-девочка, а не подделка). Выход обновления должен состояться 24 мая, и оно станет предпоследним, перед выходом нового региона.
Основным событием нового обновления станет большой турнир по Священному призу семерых. Помимо активностей игроков ожидает знакомство с новым персонажем из Фонтейна - репортером Шарлоттой.
В рамках эвента, связанного с турниром будут доступны цепочки из нескольких активностей. Это и знакомая гонка от точки до точки, игры в карты, битва на арене со случайными баффами и возвращение головоломки с механизмами. Финальной наградой станет четырехзвездочный лук. А также в карточную игру добавляется все четыре архонта и ряд новых карт монстров!
Обновление 3.7 порадует всех любителей карточной игры внутри Genshin Impact новыми режимами игры, включающими турнирные PvP.
Двухвостая нэкомата-курьер Кирара станет доступна с первой фазы баннеров. Это 4* дендро-мечник элементальный скилл, при кратком нажатии, создает не особо прочный щит. Долгое нажатие превращает Кирару в коробку-котика, который может выдержать куда больше урона. Взрыв стихий создает несколько дендро-бомб, котоыре взрываются при попадание по противникам или по истечению таймера, нанося дендро-урон.
В баннерах первой половины участвуют Ёймия и Яэ Мико, а во второй половине Кадзуха и АльХайтам. К слову, помимо рерана, Ёймия получит продолжение своей цепочки заданий. Новая встреча станет доступна со старта обновления и она посвящена Кавеху.
Во второй половине обновления игроков ожидает возвращение лабиринта с механизмами. Это довольно старая, но интересная активность, которая неплохо разнообразит выполнение ежедневных заданий в ожидании контента.
Помните, как с полгода назад игрокам приходилось сражаться с кубами? Теперь аналогичный эвент будет проходить с участием мировых боссов. Для каждого будет доступно три уровня сложности. Победа на самом легком гарантирует получение примогемов. Те, кого не пугает сложность, смогут побороться за некоторые материалы возвышения.
Вернется и событие "Исследование элексиров", в котором предстоит сражаться на аренах и "фотографировать" противников, для получения усилений.
Промо-коды с трансляции:
- XT82F8JZS4TR — 100 камней истока и 10 волшебной руды усиления.
- 2SRKFQ2YSMVV — 100 камней истока и 5 опыта героя.
- 5A92W9JZBLCH — 100 камней истока и 50 000 моры.
Активировать промо можно на официальном сайте, или в игре (Настройки -> Учётная запись). Срок действия кодов истекает 14 мая в 12:00 (по МСК).
Материал обновляется по ходу трансляции
У меня еще эти сработали.
GENSHINGIFT
GA9FPD42SJ4V
LAQZMTPKNTYH
Ахахах) С активацией можно не торопиться))
Через сайт активируй.
Чёт Геншин всё скатывается и скатывается. В падлу даже заходить стало, чтобы взять халявные примогемы. Тупо жду баннера с Кадзухой, дедом, Кокоми и Райден. Сейчас больше уделяю внимание Хонкаю, где намного интереснее.
Где дед?!!!
Одно созвездие до с6 осталось, а баннера все нет и нет.
Скажи это Эоле...
Дед в запое.
Эоле на звёзды пофиг, а дед при с6 становится имбой - щит на 30-50к урона, что ещё и хилит.
Когда допилят сюжет этой помойки?
когда ты поумнеешь