Официальный анонс Genshin Impact 3.7 - события, баннеры и новые промо-коды с трансляции ©

Сегодня прошел стрим разработчиков, на котором подтвердился выход нового персонажа (наконец-то настоящая кошко-девочка, а не подделка). Выход обновления должен состояться 24 мая, и оно станет предпоследним, перед выходом нового региона.

Основным событием нового обновления станет большой турнир по Священному призу семерых. Помимо активностей игроков ожидает знакомство с новым персонажем из Фонтейна - репортером Шарлоттой.

В рамках эвента, связанного с турниром будут доступны цепочки из нескольких активностей. Это и знакомая гонка от точки до точки, игры в карты, битва на арене со случайными баффами и возвращение головоломки с механизмами. Финальной наградой станет четырехзвездочный лук. А также в карточную игру добавляется все четыре архонта и ряд новых карт монстров!

Обновление 3.7 порадует всех любителей карточной игры внутри Genshin Impact новыми режимами игры, включающими турнирные PvP.

Двухвостая нэкомата-курьер Кирара станет доступна с первой фазы баннеров. Это 4* дендро-мечник элементальный скилл, при кратком нажатии, создает не особо прочный щит. Долгое нажатие превращает Кирару в коробку-котика, который может выдержать куда больше урона. Взрыв стихий создает несколько дендро-бомб, котоыре взрываются при попадание по противникам или по истечению таймера, нанося дендро-урон.

В баннерах первой половины участвуют Ёймия и Яэ Мико, а во второй половине Кадзуха и АльХайтам. К слову, помимо рерана, Ёймия получит продолжение своей цепочки заданий. Новая встреча станет доступна со старта обновления и она посвящена Кавеху.

Во второй половине обновления игроков ожидает возвращение лабиринта с механизмами. Это довольно старая, но интересная активность, которая неплохо разнообразит выполнение ежедневных заданий в ожидании контента.

Помните, как с полгода назад игрокам приходилось сражаться с кубами? Теперь аналогичный эвент будет проходить с участием мировых боссов. Для каждого будет доступно три уровня сложности. Победа на самом легком гарантирует получение примогемов. Те, кого не пугает сложность, смогут побороться за некоторые материалы возвышения.

Вернется и событие "Исследование элексиров", в котором предстоит сражаться на аренах и "фотографировать" противников, для получения усилений.

Промо-коды с трансляции:

XT82F8JZS4TR — 100 камней истока и 10 волшебной руды усиления.

2SRKFQ2YSMVV — 100 камней истока и 5 опыта героя.

5A92W9JZBLCH — 100 камней истока и 50 000 моры.

Активировать промо можно на официальном сайте, или в игре (Настройки -> Учётная запись). Срок действия кодов истекает 14 мая в 12:00 (по МСК).

Материал обновляется по ходу трансляции