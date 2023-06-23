Официальный анонс Genshin Impact 3.8 - летнее событие, баннеры, новые промо-коды и облики ©

Обновление 3.8 для Genshin Impact станет последним минорным патчем перед выходом нового региона, так что ничего, кроме стандартных летних активностей от него ждать не приходится. Старт его состоится 5 июля. Временная локация патча будет расположена в Сумеру и является "переходной" перед запуском Фонтейна.

В новом обновлении состоится долгожданный реран Эолы, которую фанаты персонажа ждут почти полтора года! Вместе с ней в первой половине стоит ожидать возвращение Кли. Оба персонажа станут частью летнего события! Во второй половине обновления в баннеры вернется Какоми и Странник.

Вместе с летним событием, по негласной традиции, в игру будут добавлены два новых костюма. В версии 3.8 счастливчиками станут Кли и Кейя. Костюм последнего, к слову, можно будет получить бесплатно.

Основным событием станет "Секрет летнего рая" (ждем официального русского названия). Помимо стандартных для событий наград, вроде корон и примогемов, игроки смогут получить новый сумерский облик для Кеи и созвездие на Лайлу.

В рамках события предполагается несколько активностий, одна из которых чем-то напоминает "Театр теней" из последнего дня рождения игры. Разница в том, что для изменения расположения объектов "на сцене" необходимо двигать их внутри комнаты, на которой расположен экран. Звучит немного путано, но выглядит интересно.

Еще из активностей достойна упоминания мини-игра с пушкой. Да. игроки будут "от первого лица" стрелять из пушки по шарикам, что определенно внесет разнообразия (но выглядит не так интересно, как арканоид из Инадзумы). Были показаны и поездки на "Американских горках" с видом сбоку и участием животных. Вероятно, это будет напоминать "платформер" из прошлой версии, в котором было необходимо в тайминг нажимать кнопку, для продвижения по уровню.

Второй крупной активностью обновления станет "Путешествие внутри бутылки" (ждем официального русского названия). Игрокам предстоит пройти несколько испытаний для получения наград. Ничего нового старички игры не увидят: боевые испытания и тесты от гильдии приключений.

Промо-коды с трансляции:

QBQ2NH6DB4Z9 — 100 камней истока и 10 волшебной руды усиления.

2SR3RY7CA52V — 100 камней истока и 5 опыта героя.

6A836GNUA52Z — 100 камней истока и 50 000 моры.

Активировать промо можно на официальном сайте, или в игре (Настройки -> Учётная запись). Срок действия кодов истекает 24 июня в 07:00 (по МСК).