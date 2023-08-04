Официальный анонс Genshin Impact 4.0 - регион Фонтейн, сюжет, новые персонажи и промо-коды ©

Многочисленные фанаты Genshin Impact ликуют, ведь в игре, совсем скоро появится новый регион. Обитель "современных" технологий и суровых законов, страна, живущая под неусыпным взором гидро-архонта — Фонтейн! Само обновление должно появиться на серверах уже 16 августа.

Одним из главных нововведений дополнения станет новый способ исследования мира — плаванье. На данный момент оно будет доступно только в рамках региона Фонтейн. Начать плыть можно будет не в специально отведенных зонах, а в любом месте, где присутствует вода. Это касается и кубов жидкости висящих в воздухе.

Подводный мир Фонтейна будет крайне разнообразен и наполнен различными активностями, испытаниями и новыми нейтральными (и враждебными) существами. На поверхности нового региона игроков также ждут новые существа, из которых на презентации акцент был сделан на двух типах антропоморфных автоматонов. Позднее были показаны и автоматоны-животные.

Фонтейн является самым технически продвинутым регионом Тейвата, на данный момент. Начала пути в регион будет расположено в пустынной зоне, где на ее границе (в море) будет возвышаться величественный город-континент. Судя по описанию общего лора, многие теоретики оказались правы — Фонтейн будет городом технологий и закона, который устанавливает Верховный Судья.

Новый акт главного сюжета будет состоять из двух глав, и одними из ключевых фигур в них станут уже хорошо известные циркачи: Лини (пиро лучник) и Линетт (энемо мечница). Компанию им составит крио-клейморщик Фремине.

Баннерами, доступными на старте обновления станут:

Два новых босса региона:

Изменения патча не закончатся на добавлении нового региона, персонажей и противников. Помимо стартовых эвентов игрокам предстоит познакомиться с обновленным экраном создания команд, который больше напоминает аналогичный из Honkai: Star Rail.

Материал обновляется по ходу трансляции.

Традиционные промокоды от разработчиков:

3BRLL59ZCZKD — 100 камней истока и 10 волшебной руды усиления.

WA845MQHUHKH — 100 камней истока и 5 опыта героя.

ZT8MLL8GCYKM — 100 камней истока и 50 000 моры.

Активировать промо можно на официальном сайте, или в игре (Настройки -> Учётная запись). Срок действия кодов истекает 5 августа в 07:00 (по МСК).