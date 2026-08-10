Охотник Алеша и его верный пёс Тугарин отправляются на промысел в новом трейлере Genshin Impact

Разработчики Genshin Impact представили новый трейлер, посвящённый Алеше — новому персонажу из Снежной, который отправится на охоту вместе со своим верным псом Тугариным.

Для большинства людей бескрайние снежные равнины Снежной могут показаться бесплодными и безжизненными. Однако опытный охотник видит в них совсем другое: суровый, но богатый край, способный щедро вознаградить того, кто умеет находить и добывать его дары.

Именно таким охотником является Алеша. В представленном ролике разработчики демонстрируют героя вместе с его четвероногим напарником Тугариным, который помогает ему выслеживать добычу. Судя по трейлеру, пёс играет в жизни охотника далеко не последнюю роль.

Алеша — четырёхзвёздочный персонаж Электро, использующий древковое оружие. Пока разработчики не раскрывают большого количества подробностей о его прошлом или характере, однако уже известно, что охота является одной из его главных специализаций. Помимо Тугарина, в этом деле ему помогает старая винтовка, ставшая ещё одним примечательным атрибутом героя.

Особое внимание в трейлере уделено отношениям Алеши и его пса. Вместе они исследуют заснеженные территории и добывают всё необходимое для выживания, превращая суровую природу Снежной в привычное охотничье угодье.

Пока разработчики не раскрывают все способности Алеши и подробности его игрового стиля, однако новый трейлер позволяет поближе познакомиться с самим персонажем и его необычным напарником. Очевидно одно: в суровых землях Снежной у охотника есть тот, на кого он всегда может положиться.