От Genshin Impact отписалось миллион человек - игроки недовольны наградами в игре

Как сообщает издание Eurogamer, в китайском сегменте растет массовое недовольство Genshin Impact на фоне нового патча 4.4, который приучен к китайскому новому году.

Всему виной, по мнению игроков, очень скудные награды: было объявлено, что игрокам во время игрового ивента Lantern Rite будет подарен бесплатный персонаж с 4 звездами редкости, Камни Истока и некоторые другие награды, одна из которых станет эксклюзивом PS5.

Китайским фанатам Genshin Impact стало обидно из-за того, что разработчики поскупились на награды даже на главный китайский праздник в году. Зато в своем другом проекте, Honkai Star Rail, разработчики выдают героя с 5 звездами редкости просто за вход в игру.

От китайского аналога TikTok под названием Douyin уже отписалось почти миллион человек: с 9,35 миллиона подписчиков до 8,41 миллионов. Кроме того, игроки массово занижают рейтинг на местных сайтах, ставя минимальные оценки проекту. Помимо этого от китайских игроков досталось так же и компаниям, которые сотрудничают с Genshin Impact: среди них KFC, Pizza Hut и Heytea. Игроки подозревают, что компания активировала ботоферму для попытки спасти ситуацию: пользователи заметили увеличение числа подозрительных ботоподобных аккаунтов, подписавшихся на аккаунт после массовых отписок.

Кажется у компании miHoYo возникли серьезные проблемы на своем главном игровом рынке.