От Genshin Impact отписалось миллион человек - игроки недовольны наградами в игре

Как сообщает издание Eurogamer, в китайском сегменте растет массовое недовольство Genshin Impact на фоне нового патча 4.4, который приучен к китайскому новому году.
Всему виной, по мнению игроков, очень скудные награды: было объявлено, что игрокам во время игрового ивента Lantern Rite будет подарен бесплатный персонаж с 4 звездами редкости, Камни Истока и некоторые другие награды, одна из которых станет эксклюзивом PS5.
Китайским фанатам Genshin Impact стало обидно из-за того, что разработчики поскупились на награды даже на главный китайский праздник в году. Зато в своем другом проекте, Honkai Star Rail, разработчики выдают героя с 5 звездами редкости просто за вход в игру.
От китайского аналога TikTok под названием Douyin уже отписалось почти миллион человек: с 9,35 миллиона подписчиков до 8,41 миллионов. Кроме того, игроки массово занижают рейтинг на местных сайтах, ставя минимальные оценки проекту. Помимо этого от китайских игроков досталось так же и компаниям, которые сотрудничают с Genshin Impact: среди них KFC, Pizza Hut и Heytea. Игроки подозревают, что компания активировала ботоферму для попытки спасти ситуацию: пользователи заметили увеличение числа подозрительных ботоподобных аккаунтов, подписавшихся на аккаунт после массовых отписок.
Кажется у компании miHoYo возникли серьезные проблемы на своем главном игровом рынке.
Прикол в том,что дело в скине.Все были уверены,что дадут один из платных скинов на выбор,все сливщики об этом говорили.А в итоге,скин - бонус к покупке ПС5.
Мне вот лично обидно,что у игр студии обычный новый год вообще никак не обыгрывается,только китайский.В любой другой онлайн игре,даже китайской куча ивентов,а тут тишина.
Нечего играть в гачи мусор
Не гачи, а гача. Гачи-это произведение, а вот гача-мусор
Играют в донатную F2P-помойку и при этом ещё и жалуются. Мдэ.
Из года в год одно и то же. Менеджеры у игры мягко говоря твердолобые. Итак гребут миллиарды долларов в месяц, но им все мало. Все награды отстой, все игроки жалуются, но продолжают играть. А раз играют и все еще подписаны, значит все устраивает. Может, благодаря китайцам что-то изменится. Я не думаю, что если будут норм награды сильно упадут донаты.
Достойный подарок для любителей нутеллы