Паймон расцвела в полный рост: в Китае появилась гигантская цветочная инсталляция по мотивам Genshin Impact

В китайском парке Сишуанху открыли необычную достопримечательность, которая уже привлекла внимание поклонников Genshin Impact. На территории комплекса появилась масштабная цветочная композиция в виде Паймон — постоянной спутницы главного героя и одного из самых узнаваемых персонажей игры.

Инсталляция создана из десятков тысяч живых цветов и декоративных растений. Авторы проекта постарались максимально точно воспроизвести внешний облик героини, сохранив её характерные детали и узнаваемый силуэт. Благодаря внушительным размерам композиция стала одной из самых заметных локаций парка.

Пользователи китайских социальных сетей уже активно обсуждают необычную инсталляцию, шутя, что знаменитая «живая консерва» наконец-то стала по-настоящему живой — да ещё и полностью экологичной.

По словам администрации парка Сишуанху, проект задуман как способ привлечь молодую аудиторию и объединить природный ландшафт с элементами современной поп-культуры. Подобные тематические инсталляции становятся всё более популярными в Китае, а появление Паймон лишь подтверждает, насколько сильным остаётся влияние Genshin Impact далеко за пределами игровой индустрии.