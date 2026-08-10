Первое тематическое кафе Genshin Impact в России откроется 21 августа в Москве

Компания HoYoverse объявила об открытии первого тематического кафе Genshin Impact в России. Заведение начнет принимать посетителей 21 августа 2026 года в Москве по адресу улица Большая Лубянка, 5.

Площадь GENSHIN КАФЕ составит около 150 квадратных метров. Интерьер и меню будут оформлены по мотивам Genshin Impact, а внутри появятся интерактивные зоны, выставка фан-арта и творческих работ поклонников игры. Также посетители смогут приобрести эксклюзивный тематический мерч.

В отличие от временных тематических заведений и промоакций, кафе планируется сделать постоянной площадкой для сообщества Genshin Impact. В дальнейшем здесь будут проводить официальные мероприятия и встречи игроков.

Открытие заведения совпадет с крупным событием, посвященным выходу версии 7.0 Genshin Impact и Снежной — седьмого региона Тейвата. Тематическая программа под названием «Снежная начинается с кофе» пройдет с 21 августа по 10 сентября.

На время мероприятия интерьер кафе изменят в соответствии со стилистикой Снежной. Посетителям предложат специальное сет-меню, посвященное Одетте — новому игровому персонажу и знаменитой балерине из Снежной. Также гости смогут получить тематические подарки и 100 Камней Истока, приобрести эксклюзивный мерч и познакомиться с контентом версии 7.0.

Дополнительные подарки предусмотрены за участие в активностях внутри заведения. В частности, посетителям предложат поделиться воспоминаниями о путешествиях по Тейвату на специальной стене, пройти опрос или рассказать о посещении кафе в социальных сетях.

Первое российское кафе Genshin Impact откроется 21 августа по адресу Москва, Большая Лубянка, 5, подъезд 6. Для участия в мероприятиях потребуется предварительная регистрация, бронирование уже открыто.