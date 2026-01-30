Петербуржец взял кредитов на полмиллиона ради Genshin Impact и продал аккаунт за 10 тысяч рублей.

Житель Санкт-Петербурга оказался в сложной жизненной ситуации из-за чрезмерного увлечения популярной игрой Genshin Impact. По имеющейся информации 21-летний молодой человек на протяжении трех лет оформлял микрозаймы для совершения внутриигровых покупок. Начав с займа в 18 тысяч рублей геймер перешел к использованию кредитных карт. Самая крупная единовременная трата на игру составила 30 тысяч рублей. Сообщается что основной целью игрока было получение персонажа Мона через платную систему молитв но удача ему не улыбнулась. Примечательно что позже этот герой стал доступен в стандартном наборе.

Накопив долгов на полмиллиона рублей парень уехал в Белоруссию в попытке скрыться от коллекторов и финансовых обязательств. Однако необходимость замены паспорта по достижении 20-летнего возраста вынудила его вернуться в родной город. На данный момент выезд за пределы России для него закрыт а банковские счета арестованы приставами.

Сейчас молодой человек активно распродает личное имущество включая брендовую одежду видеокарту и монитор чтобы хоть как-то погасить задолженности. Свой аккаунт в Genshin Impact в который были вложены сотни тысяч заемных средств он также продал. Сделка принесла ему всего 10 тысяч рублей что несопоставимо с первоначальными вложениями.