Полезные подарки: промокоды для Genshin Impact с презентации обновления 4.0

Авторы Genshin Impact представили три новых промокода в честь презентации обновления 4.0. Активируя их, пользователи смогут получить несколько полезных предметов. Важно: коды действуют до 5 августа, 7:00 МСК.
Список актуальных промокодов Genshin Impact:
3BRLL59ZCZKD
- 100 Камней Истока.
- 10 единиц Волшебной руды усиления.
WA845MQHUHKH
- 100 Камней Истока.
- 5 единиц Опыта героя.
ZT8MLL8GCYKM
- 100 Камней Истока.
- 50 000 Моры.
Активировать промокоды можно через игру. Для этого нужно войти во вкладку «Меню», перейти в «Настройки», затем — в раздел «Учетная запись». После этого останется только нажать на кнопку «Получить» в строке «Промокод», а потом ввести выбранный код.
Также активировать промокоды можно на официальном сайте. Ресурсы придут на внутриигровую почту.
Обновление 4.0 для Genshin Impact выйдет 16 августа.