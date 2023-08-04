Полезные подарки: промокоды для Genshin Impact с презентации обновления 4.0

Авторы Genshin Impact представили три новых промокода в честь презентации обновления 4.0. Активируя их, пользователи смогут получить несколько полезных предметов. Важно: коды действуют до 5 августа, 7:00 МСК.

Список актуальных промокодов Genshin Impact:

3BRLL59ZCZKD

100 Камней Истока.

10 единиц Волшебной руды усиления.

WA845MQHUHKH

100 Камней Истока.

5 единиц Опыта героя.

ZT8MLL8GCYKM

100 Камней Истока.

50 000 Моры.

Активировать промокоды можно через игру. Для этого нужно войти во вкладку «Меню», перейти в «Настройки», затем — в раздел «Учетная запись». После этого останется только нажать на кнопку «Получить» в строке «Промокод», а потом ввести выбранный код.

Также активировать промокоды можно на официальном сайте. Ресурсы придут на внутриигровую почту.

Обновление 4.0 для Genshin Impact выйдет 16 августа.