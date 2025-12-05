Представлен OnePlus Ace 6T Ayaka Edition - самый желанный смартфон для фанатов Genshin Impact

Лимитированная коллекция с Камисато Аяки для ценителей редких гаджетов.

Компания OnePlus выпустила специздание субфлагмана Ace 6T, посвящённое Камисато Аяке из Genshin Impact.

Это полноценный коллекционный набор, созданный не только для тех, кто любит смартфоны OnePlus, но и для фанатов игры, которые ценят эстетичность, эксклюзивность и продуманные детали. Версия Ayaka Edition получила уникальное оформление корпуса, полностью обновлённую тему интерфейса и богатый комплект аксессуаров, стилизованных под ледяную героиню Инадзумы.

Основой набора стала премиальная коробка-чемодан, оформленная в фирменной снежно-голубой палитре Аяки. Внутри лежит сам смартфон с тематическим дизайном, фирменный защитный чехол, эксклюзивный инструмент для извлечения SIM-карты в форме меча Mistsplitter Reforged, зарядное устройство SuperVOOC 100 Вт с фирменным кабелем, коллекционные карточки, значки, тематические стикеры и декоративные аксессуары. Распаковка ощущается как открытие игрового сета Genshin, а не обычной модели смартфона.

После включения пользователь получает полностью переработанный интерфейс, посвящённый Аяке: уникальные анимации, иконки, обои, визуальные эффекты зарядки и стильный экран блокировки, выдержанные в ледяной эстетике Инадзумы. Внутри устройство остаётся тем же мощным OnePlus Ace 6T на Snapdragon 8 Gen 5 с огромным AMOLED-дисплеем на 165 Гц и батареей на 8300 мАч.

OnePlus Ace 6T Ayaka Edition оценён в Китае в $699.