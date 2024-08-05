Проницательность Эмилии показали в свежем трейлере Genshin Impact

Популярная гача-игра Genshin Impact в скором времени готовится к обновлению временных баннеров с персонажами и оружием, что означает старт второй половины патча 4.8. А это означает, что проект пополнится новыми играбельными персонажами, а именно Эмилией. Это самый известный парфюмер в Кур-де-Фонтейне и по совместительству один из эффективных Дендро-персонажей, орудующих копьем. В честь её скорого появления разработчики показали специальный трейлер, раскрывающий характер новой героини.

В подобных роликах от разработчиков мы привыкли видеть предысторию новых героев Genshin Impact. Авторы игры с Эмилией решили поступить несколько иначе. Её историю можно будет подробно узнать в игре во время прохождения специальных заданий, а опубликованный трейлер подчеркивает её характер и проницательность. Девушка не просто так считается одним из лучших парфюмеров Фонтейна. Из-за её острого обоняния и углубленных знаний она нередко становится настоящим детективом и помогает стражам с расследованием самых запутанных дел.

Эмилия будет доступна в Genshin Impact для игры уже завтра, 6 августа. Вместе с ней появится баннер Е Лань, а также можно будет получить Янь Фэй, Сян Лин и Рэйзора.