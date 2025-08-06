Прощание с PlayStation 4: авторы Genshin Impact завершают поддержку на старой консоли Sony

miHoYo официально объявила, что версия Genshin Impact для PlayStation 4 прекратит своё существование 8 апреля 2026 года. Причиной стало устаревание платформы — разработчики сослались на технические ограничения консоли и рост размера приложения. Для поклонников фэнтезийного экшена это означает конец целой эпохи, ведь именно PS4 была одной из ключевых площадок на старте проекта.

Процесс «отключения» будет проходить поэтапно. Уже с 10 сентября 2025 года игра исчезнет из PlayStation Store, и загрузить её смогут только те, кто уже ранее добавил Genshin Impact в свою библиотеку. Затем, 25 февраля 2026 года, будет закрыт доступ ко всем внутриигровым покупкам, включая кристаллы и боевые пропуски. Финальная точка — 8 апреля 2026 года, когда все обновления прекратятся, а вход в игру с PS4 станет невозможен.

Важно, что версия для PlayStation 5 продолжит функционировать в обычном режиме, как и на других платформах — ПК, мобильных устройствах и Xbox Series. Разработчики призывают пользователей PS4 заранее перейти на PS5 или другие устройства и воспользоваться функцией привязки аккаунта, чтобы сохранить весь прогресс. С декабря 2025 года в интерфейсе игры на PS4 начнут появляться напоминания о необходимости этого шага.

Для тех, кто уже скачал игру на PS4, она останется доступной в разделе «Библиотека», даже после удаления из PS Store. Также до февраля 2026 года игроки смогут совершать покупки, а до апреля — получать обновления. Всё, что куплено, но не активировано, можно будет забрать позже на PS5.

Genshin Impact остаётся флагманом среди gacha-игр, но уход с PS4 подчеркивает, что её технологические аппетиты растут. Возможно, это также предвещает скорый выход новых регионов и механик, которые просто не помещаются в лимиты старой системы. Пользователи PS4 могут воспринимать это как повод наконец-то сделать апгрейд и продолжить путешествие по Тейвату на новом уровне — буквально.

С учётом графика удаления и технической информации, miHoYo постаралась сделать переход максимально мягким, давая игрокам больше чем полгода на адаптацию. Но для многих поклонников это всё равно станет болезненным прощанием — не только с игрой, но и с самой консолью, ставшей частью их игровых историй.