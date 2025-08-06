Прощание с PlayStation 4: авторы Genshin Impact завершают поддержку на старой консоли Sony

miHoYo официально объявила, что версия Genshin Impact для PlayStation 4 прекратит своё существование 8 апреля 2026 года. Причиной стало устаревание платформы — разработчики сослались на технические ограничения консоли и рост размера приложения. Для поклонников фэнтезийного экшена это означает конец целой эпохи, ведь именно PS4 была одной из ключевых площадок на старте проекта.
Процесс «отключения» будет проходить поэтапно. Уже с 10 сентября 2025 года игра исчезнет из PlayStation Store, и загрузить её смогут только те, кто уже ранее добавил Genshin Impact в свою библиотеку. Затем, 25 февраля 2026 года, будет закрыт доступ ко всем внутриигровым покупкам, включая кристаллы и боевые пропуски. Финальная точка — 8 апреля 2026 года, когда все обновления прекратятся, а вход в игру с PS4 станет невозможен.
Важно, что версия для PlayStation 5 продолжит функционировать в обычном режиме, как и на других платформах — ПК, мобильных устройствах и Xbox Series. Разработчики призывают пользователей PS4 заранее перейти на PS5 или другие устройства и воспользоваться функцией привязки аккаунта, чтобы сохранить весь прогресс. С декабря 2025 года в интерфейсе игры на PS4 начнут появляться напоминания о необходимости этого шага.
Для тех, кто уже скачал игру на PS4, она останется доступной в разделе «Библиотека», даже после удаления из PS Store. Также до февраля 2026 года игроки смогут совершать покупки, а до апреля — получать обновления. Всё, что куплено, но не активировано, можно будет забрать позже на PS5.
Genshin Impact остаётся флагманом среди gacha-игр, но уход с PS4 подчеркивает, что её технологические аппетиты растут. Возможно, это также предвещает скорый выход новых регионов и механик, которые просто не помещаются в лимиты старой системы. Пользователи PS4 могут воспринимать это как повод наконец-то сделать апгрейд и продолжить путешествие по Тейвату на новом уровне — буквально.
С учётом графика удаления и технической информации, miHoYo постаралась сделать переход максимально мягким, давая игрокам больше чем полгода на адаптацию. Но для многих поклонников это всё равно станет болезненным прощанием — не только с игрой, но и с самой консолью, ставшей частью их игровых историй.
Зато на iPhone 7+ в аппсторе ей ничего не жмёт и не мешает 🤡
А на мобильниках всё в порядке? // Алексей Шадрин
Даже больше чем на ПК и консолях вместе аудитория, так что можешь не волноваться )
Странно, в игре не сказать что графон, и весит она не сильно больше других проектов на плойку. Или им просто стало влом выпускать каждый патч для нее, на пк так вообще лок в 60 фпс стоит, что смешно, раз такая пляска, то можно и на пк забить болт, и пилить игру чисто для айфонов, которые занесли бедной инди компании баблишка за разлок 60 фепесов // Aleksei Zayats
в посте всё написано или туго принять?
Каким образом пс4 для геншина устарела? Там графона нет, геншин спокойно на мобилках работает
Аудитория на PS4 скорее всего недостаточно большая для Хуёверсов.
На мобилке другой клиент, там очень много всего порезано. Текстурки, объекты, полигончики, эффекты.