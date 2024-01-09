Разработчики Genshin Impact опубликовали атмосферную песню в честь совместного события с китайским музеем

В конце прошлого года в популярной бесплатной игре Genshin Impact прошло уникальное событие. Разработчики из студии miHoYo устроили внутриигровое совместное мероприятие с известным археологическим музеем Саньсиндуй, где можно было получить полезные награды. Ивент в игре благополучно завершился, и в честь этого события его организаторы опубликовали атмосферную музыкальную композицию.

Опубликованное видео и песня в нем были созданы командой HOYO-MiX специально для события Genshin Impact × музей Саньсиндуй. Текст композиции был написан Винсентом Фаном, а исполнил её известный китайский певец Лю Хуань.

Несмотря на то, что внутриигровое событие было официально завершено еще 2 января, разработчики игры рекомендуют обязательно ознакомиться с последней выставкой в музее Саньсиндуй. В будущем авторы Genshin Impact надеются сделать подобные события регулярной традицией, которая привлекла бы внимание к уникальным культурным проектам во всем мире.