Разработчики Genshin Impact опубликовали трейлер Ка Мина и анонсировали Тиори

Разработчики из студии miHoYo решили начать эту неделю с достаточно громких анонсов, которые должны быть по достоинству оценены в сообществе поклонников Genshin Impact. Уже через один день в игре появится новый атакующий Пиро персонаж Ка Мин. Специально к этому событию авторы опубликовали трейлер героя с демонстрацией его способностей на поле боя. Плюс к этому, miHoYo анонсировала еще одну играбельную героиню по имени Тиори.

Ка Мин — охранник из Палаты связей, который владеет элементом Пиро. Его атакующие способности в основном завязаны на использовании своей стихии и ударами в падении, что позволяет строить новую тактику для применения отряда. Он способен быстро передвигаться на поле боя, благодаря своим умениям танцевать Ушоу, что делает его эффективным атакующим героем.

О Тиори известно не так много информации. Она впервые появилась в игре несколько обновлений назад, но теперь она станет играбельным персонажем. Согласно утечкам и её оформлению, она будет использовать стихию Гео, а в качестве оружия полагается на парные мечи.

Ка Мин будет доступен в Genshin Impact уже 31 января, а Тиори придется подождать до патча 4.5.