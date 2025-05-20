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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 886 оценок

Разработчики Genshin Impact планируют ввести двух новых персонажей в первом баннере обновления 5.7

KoRnEr KoRnEr

Источник раскрыл список ограниченных персонажей, которые появятся на баннерах следующего патча. Обновления Genshin Impact всегда делятся на две фазы, каждая из которых включает двойной баннер с двумя пятизвёздочными и тремя четырёхзвёздочными персонажами.

В данной первой фазе обновления 5.6 представлены пятизвёздочные Эскофье и Навия, а также четырёхзвёздочные Ифа, Орон и Лайла. Вторая фаза баннера пока ещё не вышла, но свежие утечки уже раскрыли, каких ограниченных персонажей стоит ждать в следующем обновлении.

Судя по посту на сабреддите Genshin Impact Leaks, в версии 5.7 появятся два новых игровых персонажа: долгожданный Скирк и четырёхзвёздочная Далия. Надёжный источник homdgcat сообщил, что в обновлении будут следующие четырёх пятизвёздочных героев: Скирк, Эмили, Мавуика и Шэньхэ. Среди четырёхзвёздочных на данный момент подтверждены только Далия и Яояо — остальные четыре пока неизвестны.

Игроки считают, что это будет один из самых насыщенных баннеров за последнее время, ведь он включает и долгожданного Скирка, и Архонта Натлана Мавуику, который ещё ни разу не появлялся в повторном баннере.

Ожидаемый список персонажей на баннерах версии 5.7:

  • Скирк (5 звёзд, Крио) – новый персонаж
  • Далия (4 звезды, Гидро) – новый персонаж
  • Мавуика (5 звёзд, Пиро, Двуручное оружие)
  • Эмилия (5 звёзд, Дендро, Древковое оружие)
  • Шэнь Хэ (5 звёзд, Крио, Древковое оружие)
  • Яо Яо (4 звезды, Дендро, Древковое оружие)

Скорее всего, в первой фазе появятся Скирк и Эмили, а во второй — Мавуика и Шэньхэ. Многие фанаты с радостью ждут возвращения Шэньхэ на лимитированный баннер после более чем двух лет отсутствия. Некоторые озадачены тем, что её запустят вместе с Скирком, так как, хоть Скирк и Крио-персонаж, у него не самая лучшая синергия с популярными Крио-юнитами поддержки.

Бета-утечки показывают, что Скирк станет мощным пятизвёздочным DPS с уникальным стилем игры. Чтобы раскрыть его потенциал на максимум, игрокам советуют подтянуться на баннере Эскофье, который завершится примерно 27 мая. Хотя Мавуика считается одним из самых сильных персонажей в арке Натлан, её умения вызвали споры в сообществе из-за меньшей универсальности — её навыки зависят от персонажей с механикой «Ночная душа», доступной только героям из Пиро-нации.

Следующая трансляцияSpecial Program официального подтвердит состав лимитированных персонажей

Выход Genshin Impact 5.7 ожидается 18 июня.

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