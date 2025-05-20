Разработчики Genshin Impact планируют ввести двух новых персонажей в первом баннере обновления 5.7

Источник раскрыл список ограниченных персонажей, которые появятся на баннерах следующего патча. Обновления Genshin Impact всегда делятся на две фазы, каждая из которых включает двойной баннер с двумя пятизвёздочными и тремя четырёхзвёздочными персонажами.

В данной первой фазе обновления 5.6 представлены пятизвёздочные Эскофье и Навия, а также четырёхзвёздочные Ифа, Орон и Лайла. Вторая фаза баннера пока ещё не вышла, но свежие утечки уже раскрыли, каких ограниченных персонажей стоит ждать в следующем обновлении.

Судя по посту на сабреддите Genshin Impact Leaks, в версии 5.7 появятся два новых игровых персонажа: долгожданный Скирк и четырёхзвёздочная Далия. Надёжный источник homdgcat сообщил, что в обновлении будут следующие четырёх пятизвёздочных героев: Скирк, Эмили, Мавуика и Шэньхэ. Среди четырёхзвёздочных на данный момент подтверждены только Далия и Яояо — остальные четыре пока неизвестны.

Игроки считают, что это будет один из самых насыщенных баннеров за последнее время, ведь он включает и долгожданного Скирка, и Архонта Натлана Мавуику, который ещё ни разу не появлялся в повторном баннере.

Ожидаемый список персонажей на баннерах версии 5.7:

Скирк (5 звёзд, Крио) – новый персонаж

Далия (4 звезды, Гидро) – новый персонаж

Мавуика (5 звёзд, Пиро, Двуручное оружие)

Эмилия (5 звёзд, Дендро, Древковое оружие)

Шэнь Хэ (5 звёзд, Крио, Древковое оружие)

Яо Яо (4 звезды, Дендро, Древковое оружие)

Скорее всего, в первой фазе появятся Скирк и Эмили, а во второй — Мавуика и Шэньхэ. Многие фанаты с радостью ждут возвращения Шэньхэ на лимитированный баннер после более чем двух лет отсутствия. Некоторые озадачены тем, что её запустят вместе с Скирком, так как, хоть Скирк и Крио-персонаж, у него не самая лучшая синергия с популярными Крио-юнитами поддержки.

Бета-утечки показывают, что Скирк станет мощным пятизвёздочным DPS с уникальным стилем игры. Чтобы раскрыть его потенциал на максимум, игрокам советуют подтянуться на баннере Эскофье, который завершится примерно 27 мая. Хотя Мавуика считается одним из самых сильных персонажей в арке Натлан, её умения вызвали споры в сообществе из-за меньшей универсальности — её навыки зависят от персонажей с механикой «Ночная душа», доступной только героям из Пиро-нации.

Следующая трансляцияSpecial Program официального подтвердит состав лимитированных персонажей

Выход Genshin Impact 5.7 ожидается 18 июня.