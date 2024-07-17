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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 589 оценок

Разработчики Genshin Impact показали новые промокоды

Simple Jack
Новости

Студия miHoYo представила новые промокоды для приключенческого экшена Genshin Impact.

Игроки могут получить волшебную руду усиления, донатную валюту (примогемы) и опыт для прокачки героев. Для активации промокодов необходимо зайти в настройки в клиенте Genshin Impact или на сайте разработчиков.

Список новых промокодов:

  • YS2WHUHFNQ5M: 100 Примогемов, 50000 Мора:
  • 5TJWHDHX7R59: 100 Примогемов, 5 Опыта Искателя Приключений:
  • PTKXYUGW7R6D: 100 Примогемов, 10 мифических энчантов.

Релиз Genshin Impact состоялся в 2020 году. Условно-бесплатная игра доступна на ПК, устройствах Android, iOS и консолях PlayStation 5, PlayStation 4. В тайтле можно получать персонажей с помощью баннеров. Часть круток даётся бесплатно, ресурсы также можно получить игровым путём. Баннер Сиджвин появится в игре 25 июня.

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-8
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
samosan

Вовремя ты,коды уже просроченные.Я раньше пытался на ПГ стрим коды от подобных игр писать,но всё сносили.

2
Jarvis666

Как обычно жмотские промики))

0