Разработчики Genshin Impact показали новые промокоды

Студия miHoYo представила новые промокоды для приключенческого экшена Genshin Impact.

Игроки могут получить волшебную руду усиления, донатную валюту (примогемы) и опыт для прокачки героев. Для активации промокодов необходимо зайти в настройки в клиенте Genshin Impact или на сайте разработчиков.

Список новых промокодов:

YS2WHUHFNQ5M: 100 Примогемов, 50000 Мора:

5TJWHDHX7R59: 100 Примогемов, 5 Опыта Искателя Приключений:

PTKXYUGW7R6D: 100 Примогемов, 10 мифических энчантов.

Релиз Genshin Impact состоялся в 2020 году. Условно-бесплатная игра доступна на ПК, устройствах Android, iOS и консолях PlayStation 5, PlayStation 4. В тайтле можно получать персонажей с помощью баннеров. Часть круток даётся бесплатно, ресурсы также можно получить игровым путём. Баннер Сиджвин появится в игре 25 июня.