Разработчики Genshin Impact показали новые промокоды

Студия miHoYo представила новые промокоды для приключенческого экшена Genshin Impact.
Игроки могут получить волшебную руду усиления, донатную валюту (примогемы) и опыт для прокачки героев. Для активации промокодов необходимо зайти в настройки в клиенте Genshin Impact или на сайте разработчиков.
Список новых промокодов:
- YS2WHUHFNQ5M: 100 Примогемов, 50000 Мора:
- 5TJWHDHX7R59: 100 Примогемов, 5 Опыта Искателя Приключений:
- PTKXYUGW7R6D: 100 Примогемов, 10 мифических энчантов.
Релиз Genshin Impact состоялся в 2020 году. Условно-бесплатная игра доступна на ПК, устройствах Android, iOS и консолях PlayStation 5, PlayStation 4. В тайтле можно получать персонажей с помощью баннеров. Часть круток даётся бесплатно, ресурсы также можно получить игровым путём. Баннер Сиджвин появится в игре 25 июня.
Вовремя ты,коды уже просроченные.Я раньше пытался на ПГ стрим коды от подобных игр писать,но всё сносили.
Как обычно жмотские промики))