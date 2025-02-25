Разработчики Genshin Impact поздравили игроков с Масленицей

Авторы порадовали игровое сообщество артом с блинами и промокодом.

В Genshin Impact подготовилась к празднованию Масленицы и отпраздновали эту вкусную неделю специальным артом и промокодом. Студия miHoYo присоединилась к празднику, показав тематический арт, на котором герои в избе намерены есть блинчики — как подобает: с икрой, яйцом и сушками.

Ответственность за блины в мире Genshin Impact взял на себя Фремине — Арлекино уверен, что теперь он подготовился лучше, чем в прошлом году.

«Фремине, праздничный ужин уже готов? Выглядит аппетитно, твои кулинарные навыки заметно улучшились».

«Да, "Отец"... Я усовершенствовал рецепты, учитывая мнения братьев и сестёр».

«Впечатляющее застолье! Похоже, моя помощь сегодня не потребуется!»

Не артом единым — в дополнение к нему игроки получили промокод — 7B476N4TDJ6V. С ним можно получить 20 000 единицы Моры и различные предметы, включая блины, конечно же. На активацию промокода есть время до 4 марта, но примогемов от него не ждите.