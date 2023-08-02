Разработчики Genshin Impact раскрыли первые изменения в версии 4.0 ©

Уже в эту пятницу, 4 августа, разработчики из студии miHoYo проведут очередную прямую трансляцию с анонсом следующего обновления для Genshin Impact. Популярную игру ждет масштабный патч версии 4.0, который обещает принести много нового контента, но также авторы не забудут про полезные изменения в игре. В официальном блоге разработчики подтвердили, что апдейт также принесет ряд изменений в привычные аспекты Genshin Impact.

Как отметили в miHoYo, команда разработчиков Genshin Impact внимательно следит за отзывами своих пользователей. Они признали некоторые проблемы, связанные с системой артефактов в игре, поэтому в обновлении 4.0 она будет серьезно оптимизирована. Теперь игроки смогут хранить в своем инвентаре до 1800 артефактов (раньше 1500) и получат еще 8 новых наборов артефактов для обмена на алхимическом верстаке. Кроме этого, разработчики обещают оптимизировать функцию уничтожения ненужных артефактов в инвентаре, где появится быстрое добавление предметов высшей редкости. В будущем miHoYo хочет расширить функцию экипировки и блокировки артефактов, но пока эти изменения находятся на стадии планирования.

Также разработчики рассказали о других некоторых новинках версии 4.0:

Появится новое оружие Боевого пропуска — Доступное оружие в сундуке Боевого пропуска увеличено до 10 единиц.

Будет добавлена функция просмотра дуэлей в «Священном призыве семерых».

В настройках дуэли пользователи могут разрешить или закрыть просмотр для других игроков.

Появится поддержка гироскопа контроллера на некоторых платформах.

В предстоящем обновлении игроки смогут отправиться в нацию справедливости — Фонтейн. В этом водном крае, где правит Гидро Архонт, вам предстоит исследовать подводные зоны и встретить новых знакомых в сюжетной главе приключений.