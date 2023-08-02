Разработчики Genshin Impact раскрыли первые изменения в версии 4.0

Уже в эту пятницу, 4 августа, разработчики из студии miHoYo проведут очередную прямую трансляцию с анонсом следующего обновления для Genshin Impact. Популярную игру ждет масштабный патч версии 4.0, который обещает принести много нового контента, но также авторы не забудут про полезные изменения в игре. В официальном блоге разработчики подтвердили, что апдейт также принесет ряд изменений в привычные аспекты Genshin Impact.
Как отметили в miHoYo, команда разработчиков Genshin Impact внимательно следит за отзывами своих пользователей. Они признали некоторые проблемы, связанные с системой артефактов в игре, поэтому в обновлении 4.0 она будет серьезно оптимизирована. Теперь игроки смогут хранить в своем инвентаре до 1800 артефактов (раньше 1500) и получат еще 8 новых наборов артефактов для обмена на алхимическом верстаке. Кроме этого, разработчики обещают оптимизировать функцию уничтожения ненужных артефактов в инвентаре, где появится быстрое добавление предметов высшей редкости. В будущем miHoYo хочет расширить функцию экипировки и блокировки артефактов, но пока эти изменения находятся на стадии планирования.
Также разработчики рассказали о других некоторых новинках версии 4.0:
- Появится новое оружие Боевого пропуска — Доступное оружие в сундуке Боевого пропуска увеличено до 10 единиц.
- Будет добавлена функция просмотра дуэлей в «Священном призыве семерых».
- В настройках дуэли пользователи могут разрешить или закрыть просмотр для других игроков.
- Появится поддержка гироскопа контроллера на некоторых платформах.
В предстоящем обновлении игроки смогут отправиться в нацию справедливости — Фонтейн. В этом водном крае, где правит Гидро Архонт, вам предстоит исследовать подводные зоны и встретить новых знакомых в сюжетной главе приключений.
Кнопку пропуска диалогов так и не сделали?
Да хорошо бы ее добавили.
В смысле?,на пробел жмем и ускоряем процесс диалогов(x на PS). Вот пропуска видеороликов в игре не предусмотрено(за исключением битвы перед боссами). Или вы про тотальный пропуск всего диалога в целом?
Наверное он имел в виду возможность пропуска всей цепочки диалогов нажатием/зажатием всего одной клавиши, а не скролить по одной строке пробелом как это происходит и по сей день.
Разработчикам не выгодно так быстро отпускать игроков ))
Есть. И она всратая.
"Теперь игроки смогут хранить в своем инвентаре до 1800 артефактов (раньше 1500) и получат еще 8 новых наборов артефактов для обмена на алхимическом верстаке. Кроме этого, разработчики обещают оптимизировать функцию уничтожения ненужных артефактов в инвентаре, где появится быстрое добавление предметов высшей редкости."
Вот это круто.
Ага. Я вот недавно решил для новоприобретенной кли сходить арты пофармить и уперся в потолок( а уничтожать их ради денег это просто боль в сердце
всегда можно использовать синие и фиолетовые арты для прокачки легендарных, и это никогда не будет ошибкой
У меня 1100 легендарных) я самые говянные с защитой на верстаке сливаю. А так да конечно их только и сливаю для прокачки.
На картинке в начале показаны эти изменения?
Так а сам фонтейн когда?
Недельки через две ,в среду как обычно
Ооо ,наконец то перекрафт дополнят и хоть бы потеряным раем с вурукашей ,а то гора нимфы с чертогами собралась уже