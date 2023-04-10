Разработчики Genshin Impact раскрыли подробности внутриигрового события с ценными наградами ©

Уже через несколько дней для Genshin Impact выйдет новый масштабный патч. Версия игры будет обновлена до 3.6, где игроков ждут новые ивенты, персонажи и задания. В преддверии скорого выхода апдейта разработчики из студии HoYoverse раскрыли подробности нового внутриигрового события "Развитие эликсиров".

Событие "Развитие эликсиров" начнется практически сразу после выхода обновления 3.6 для Genshin Impact. Старт ивента запланирован на 13 апреля и продлится две недели — до 24 апреля. В рамках этого периода, игроки смогут принять участия в уникальных испытаниях, выбирая представленных для события персонажей или отдавая предпочтения героям из собственной коллекции. Главной целью игроков станет победа над наибольшим количеством противников за отведенное время. Эликсир взрывного кипения, выделенный на каждый раунд, имеет 4 потенциальных эффекта. Устройство взрывного кипения автоматически использует эликсир взрывного кипения и может случайным образом активировать один или несколько эффектов на некоторое время, оказывая огромную поддержку во время боя.

В зависимости от набранных очков за каждое испытания предусмотрены награды, среди которых есть Камни Истока, материалы повышения талантов, опыт героя, волшебную руду усиления и мора.