Разработчики Genshin Impact учат готовить Миндальный тофу по рецепту из игры ©

Компания HoYoverse продолжает свое увлекательную серию обучающих видеороликов, где разработчики Genshin Impact делятся интересными рецептами из игрового мира. Новый выпуск посвящен особенностям кулинарии Ли Юэ, которая основана на традиционной китайской кухне. Авторы игры подготовили рецепт сразу двух уникальных десертов.

В этом видео разработчики Genshin Impact научили фанатов готовить нежный Миндальный тофу и сладкие печенья лотоса. Это уникальные десерты, основанные на китайской кухне и мире игры, которые вполне возможно приготовить самостоятельно в своем доме. Для их приготовления нужен только миндаль, молоко, несколько видов сока и четко следовать рецепту, который описан в представленном выше видео.

Genshin Impact доступна для игры на ПК, PlayStation и мобильных платформах. Недавно проект был обновлен до версии 3.6, а вместе с этим было запущено новое событие с наградами.