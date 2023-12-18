Разрабы Genshin Impact показали свежий ролик, посвящённый коллаборации с музеем Саньсиндуй

Разработчики игры Genshin Impact представили захватывающий тизер о предстоящей коллаборации с музеем Саньсиндуй. Путешественников с уровнем приключений 5 и выше ждет уникальный предмет декора - "Чудесная бронзовая статуя: "Золотой лик печали". Получить ее можно один раз на странице события.

Событие-коллаборация с музеем Саньсиндуй будет доступно на протяжении всей версии 4.3 "Розы и мушкеты", которая выйдет 20 декабря.

"Один из несравненных нарративов вновь рассказал о захватывающих приключениях Властелина Камня по горам и морям, а также о его контемпляциях вселенной. После прослушивания этой волшебной, сказочной истории слушатель наливает еще чаю и погружается в размышления".