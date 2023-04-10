Реалистичная статуэтка Яэ Мико из Genshin Impact выйдет в 2023 году

Фанаты многопользовательского экшена Genshin Impact вскоре смогут пополнить свою коллекцию еще одной “вайфу”. Dragon X POP Studio представила реалистичную статуэтку одной из героинь игры по имени Яэ Мико, выполненную в разных размерах и одеяниях. Любопытной особенностью данной фигурки является то, что она способна предстать перед глазами покупателя “в чем родил создатель”.
На данный момент авторы реалистичной статуэтки продолжают собирать предзаказы, которые будут закрыты в конце месяца, 30 апреля. Официальный выход Яэ Мико запланирован на третий квартал 2023 года. Ознакомиться с вариантами и ценами фигурки можно на специальном сайте.
Ниже представлены некоторые из вариантов статуэтки Яэ Мико:
Опять на рандомную раздутую фигурку надели вещи персонажа, который в 2 раза меньше в игре. Выглядит убого, Яэ Мико в игре коварная милашка, а здесь сeкс-кукла бестолковая.
Это сейчас сплошь и рядом. Фигурки тупо штампуются с одним и тем же телом, с одеждой и мордой под персонажа - при этом фигура как таковая во внимание не берется вообще. У половины головы местами поменяй, даже разницы не заметишь.
не очень на Мико похожа
Тоненькие ручки, громадные буфера, широкий бампер. Р-реалистичная... Буэ
Снова непонятная баба носит чужое имя.
Те кто создает эти фигурки не понимает сообщество геншина ,яэ мико - интересна как персонаж ,хитрая лиса со своей неповторимой манерой разговора ,характером и как она любит подкалывать ,хотелось бы глядя на фигурку вспоминать те моменты проведеные с мико
Но это вызывает только отвращение