Реалистичная статуэтка Яэ Мико из Genshin Impact выйдет в 2023 году ©

Фанаты многопользовательского экшена Genshin Impact вскоре смогут пополнить свою коллекцию еще одной “вайфу”. Dragon X POP Studio представила реалистичную статуэтку одной из героинь игры по имени Яэ Мико, выполненную в разных размерах и одеяниях. Любопытной особенностью данной фигурки является то, что она способна предстать перед глазами покупателя “в чем родил создатель”.

На данный момент авторы реалистичной статуэтки продолжают собирать предзаказы, которые будут закрыты в конце месяца, 30 апреля. Официальный выход Яэ Мико запланирован на третий квартал 2023 года. Ознакомиться с вариантами и ценами фигурки можно на специальном сайте.

Ниже представлены некоторые из вариантов статуэтки Яэ Мико: