Ризли и его смертоносные способности в новом трейлере Genshin Impact ©

Уже через несколько дней обновление 4.1 для Genshin Impact перейдет во вторую половину, а вместе с этим будут обновлены основные игровые события и молитвы с доступными персонажами. В свою очередь, это также принесет нового играбельного персонажа Ризли, специализирующегося на ближнем бою. Его уникальные и смертоносные способности можно увидеть уже сейчас, благодаря эффектному геймплейному трейлеру, который опубликовали HoYoverse.

Ризли владеет стихией Крио, а в качестве оружия полагается на катализаторы. Он способен занять ключевую роль в отряде игрока и стать главным атакующим героем, вокруг которого строится стратегия для боя с рядовыми врагами, а также боссами.

В его арсенале способностей есть целая серия быстрых ударов и мощный апперкот. С помощью элементарного навыка "Стремительный ледяной клык" он совершает быстрый рывок к цели, входит в состояние Леденящего наказания и способен на определенное время наносить более мощные удары, заряженные морозом. Взрыв стихий Ризли "Укус чернозлатого волка" наносит многократный Крио урон по площади перед собой.

Ризли в Genshin Impact можно будет получить уже 18 октября на ПК и других платформах."