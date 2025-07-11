Роскачество проверит Genshin Impact и Honkai: Star Rail на скрытые манипуляции с игроками

В августе 2025 года Роскачество начнёт масштабное исследование видеоигр, включая Genshin Impact и Honkai: Star Rail, чтобы выяснить, используют ли разработчики скрытые манипулятивные механики для удержания игроков и стимулирования внутриигровых покупок.

Цель исследования — найти неочевидные способы монетизации

По информации от Роскачества, специалисты планируют протестировать до десяти игр, среди которых уже подтверждены два крупных тайтла от HoYoverse. При этом список будет постоянно пополняться.

Главная задача — изучить, применяются ли в играх скрытые или неочевидные способы воздействия на поведение игроков, в том числе:

покупки лутбоксов;

участие во временных ивентах;

механики, вызывающие страх упущенной выгоды (FOMO) ;

; и другие 16 видов манипуляций, включающих геймифицированные уведомления, принудительный гринд и эмоциональное давление.

Первыми под прицел попали Genshin Impact и Honkai: Star Rail

Две популярные free-to-play игры от студии HoYoverse оказались в центре внимания из-за их активной монетизации через гача-механику, временные баннеры и систему прокачки. Роскачество подчеркнуло, что анализ будет проводиться по новой внутренней методике, специально разработанной для оценки психологических рычагов влияния на игроков.

Ожидается, что первые результаты тестирования будут опубликованы в сентябре 2025 года.