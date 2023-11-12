Шэнь Хэ из Genshin Impact получит вульгарную фигурку со сменными нарядами и голым телом

Очаровательная героиня Крио, Шэнь Хэ из Genshin Impact, была воссоздана в виде фигурки специалистами из Dragon Studio. Компания специализируется на выпуске высоко детализированных статуэток, где ключевой особенностью является возможность их полного раздевания. Dragon Studio обещает подарить фанатам игры самую вульгарную версию Шэнь Хэ, которую только можно представить.

Как сообщается, откровенная фигурка Шэнь Хэ будет создана и выпущена исключительно силами производителя без поддержки со стороны разработчиков из студии miHoYo. Авторы Genshin Impact не одобрили лицензию на производство статуэтки с возможностью её оголения, однако Dragon Studio не собирается отступать.

Компания обещает выпустить статуэтку Шэнь Хэ в масштабе 1 к 4 с высотой 69 сантиметров. На выбор будет доступно четыре версии, каждая из которых будет отличаться материалом, из которого изготавливается фигурка, а также дополнительными нарядами. Полностью раздеть можно будет все версии изделия. Самая дешевая фигурка Шэнь Хэ обойдется в 460 долларов, а полный комплект оценивается уже в 1100 долларов.