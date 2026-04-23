Снежная ближе, чем кажется: авторы Genshin Impact готовят большой показ новой локации

Genshin Impact проведёт стрим «К Снежной и будущему» уже 24 апреля. Разработчики из HoYoverse обещают показать, куда дальше движется сюжет и, вероятно, впервые приоткрыть завесу над Снежной — одной из самых ожидаемых регионов игры.

С учётом темпа, с которым Genshin раскрывает новые территории, появление Снежной выглядит логичным, но всё равно долгожданным шагом. Игроки уже несколько лет ждут этот регион, и каждый подобный анонс воспринимается как намёк на приближение финальной части истории Тейвата.

Ожидается, что на стриме покажут не только локацию, но и новые сюжетные главы и персонажей. HoYoverse обычно умеет превращать такие презентации в визуальные шоу, поэтому интерес к трансляции вполне оправдан.

При этом есть и обратная сторона: студия часто показывает больше тизеров, чем конкретики, из-за чего ожидания аудитории растут быстрее, чем реальный контент. Поэтому ближайший стрим скорее проверка на баланс между обещаниями и реальными деталями.