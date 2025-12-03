Sony представили лимитированный геймпад DualSense по мотивам Genshin Impact

Компания Sony официально анонсировала специальный геймпад DualSense, посвященный популярной игре Genshin Impact. Лимитированное издание будет стоить $85 (₽6500) и поступит в продажу в начале 2026 года.

Геймпад отличается уникальным дизайном и выполнен в цвете слоновой кости. На лицевой панели расположены золотистые эмблемы, символизирующие главных персонажей игры — Путешественников и их спутницу Паймон. Контроллер сохраняет все базовые функции стандартной версии DualSense. Такие же адаптивные триггеры, тактильную отдачу и встроенный динамик.

Анонс устройства является частью долгосрочного сотрудничества между Sony и разработчиком Genshin Impact, компанией HoYoverse. Релиз контроллера состоится 21 января 2026 года в Японии и Азии. 25 февраля — на Западе. Предзаказы через PlayStation Direct и в некоторых розничных магазинах стартуют 11 декабря 2025 года.