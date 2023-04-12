Состоялся релиз крупного обновления "Торжество разума" для Genshin Impact

Компания miHoYo выпустила обновление версии 3.6 для игры Genshin Impact, которое получило название "Торжество разума" и добавляет новые области, персонажей, основной сюжет и многое другое. С полным списком нововведений можно ознакомиться здесь
Главные нововведения следующие:
- Сумеру пополнилась двумя новыми областями;
- Два новых персонажа-дендро: пятизвёздочный Бай Чжу и четырёхзвёздочный Кавех;
- Новые истории и задания;
- Три новых подземелья;
- новое оружие и противники, а также пополнения в рецептах, достижениях, именных картах и не только.
Genshin Impact уже доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, ПК через клиент и Epic Games Store, iOS через App Store и Android через Google Play. Также планируется версия для Switch.
Теперь можно гриб 50лвл дособрать и чертовы дендрокулы?
Да, я уже качнул дерево и даже из магаза что-то взял с этих печатей. Новую часть региона ещё не открывал.
Отлично
Привет, Нахида :)
Вот что за садисты эти китайцы?! Я пол года ждал реран Гань Юй, пропустил такую желанную Дэхью и меч для Аяки, а они ставят её во вторую часть баннеров и придётся ждать её ещё 20 грёбанных дней! Вот как это называется?!
Надеюсь хоть новый регион и его квесты позволят скоротать это томительное время ожидания...