Состоялся релиз крупного обновления "Торжество разума" для Genshin Impact ©

Компания miHoYo выпустила обновление версии 3.6 для игры Genshin Impact, которое получило название "Торжество разума" и добавляет новые области, персонажей, основной сюжет и многое другое. С полным списком нововведений можно ознакомиться здесь

Главные нововведения следующие:

Сумеру пополнилась двумя новыми областями;

Два новых персонажа-дендро: пятизвёздочный Бай Чжу и четырёхзвёздочный Кавех;

Новые истории и задания;

Три новых подземелья;

новое оружие и противники, а также пополнения в рецептах, достижениях, именных картах и не только.

Genshin Impact уже доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, ПК через клиент и Epic Games Store, iOS через App Store и Android через Google Play. Также планируется версия для Switch.