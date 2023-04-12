Genshin Impact 28.09.2020
7.3 1 064 оценки

Состоялся релиз крупного обновления "Торжество разума" для Genshin Impact

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butcher69
Новости

Компания miHoYo выпустила обновление версии 3.6 для игры Genshin Impact, которое получило название "Торжество разума" и добавляет новые области, персонажей, основной сюжет и многое другое. С полным списком нововведений можно ознакомиться здесь

Главные нововведения следующие:

  • Сумеру пополнилась двумя новыми областями;
  • Два новых персонажа-дендро: пятизвёздочный Бай Чжу и четырёхзвёздочный Кавех;
  • Новые истории и задания;
  • Три новых подземелья;
  • новое оружие и противники, а также пополнения в рецептах, достижениях, именных картах и не только.

Genshin Impact уже доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, ПК через клиент и Epic Games Store, iOS через App Store и Android через Google Play. Также планируется версия для Switch.

Трейлеры Обновления
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Staphylococcus XX
1
-zotik-

Теперь можно гриб 50лвл дособрать и чертовы дендрокулы?

1
JustA_NiceGuy

Да, я уже качнул дерево и даже из магаза что-то взял с этих печатей. Новую часть региона ещё не открывал.

0
-zotik- JustA_NiceGuy

Отлично

0
JustA_NiceGuy

Привет, Нахида :)

Спойлер
1
DEAD S.n.A.k.e.

Вот что за садисты эти китайцы?! Я пол года ждал реран Гань Юй, пропустил такую желанную Дэхью и меч для Аяки, а они ставят её во вторую часть баннеров и придётся ждать её ещё 20 грёбанных дней! Вот как это называется?!

Надеюсь хоть новый регион и его квесты позволят скоротать это томительное время ожидания...

0