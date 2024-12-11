Создатель читов заплатит HoYoverse 1,5 миллиона долларов за нарушение авторских прав

HoYoverse, известная по Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero, выиграла крупное судебное дело против создателя чит-программ. Суд обязал ответчика выплатить штраф в размере 1,5 миллиона долларов за нарушение авторских прав на Genshin Impact и запретил ему создавать или распространять подобное ПО в будущем.

Компания DLA Piper, представлявшая интересы HoYoverse, отметила, что нарушитель разработал чит для изменения игрового процесса, нарушив технологические меры защиты и законы об авторских правах. Суд признал эти действия незаконными и вынес решение в пользу разработчика.

HoYoverse продолжает активно бороться с читами и хаками. В 2022 году компания добилась суровых наказаний для хакеров, в том числе тюремных сроков, и не останавливается на достигнутом.