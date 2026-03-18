Создатели Genshin Impact хотят создать виртуальный мир для миллиарда игроков к 2030 году

Компания HoYoverse, известная по Genshin Impact, продолжает развивать амбициозную идею — объединить до миллиарда пользователей в едином виртуальном пространстве уже к 2030 году.

Об этом рассказал ведущий геймплей-инженер Синь Нин, выступая на конференции Game Developers Conference 2026. По его словам, эта концепция обсуждается в компании уже несколько лет, но теперь начинает приобретать более конкретные очертания.

Одним из шагов в этом направлении стала новая платформа пользовательского контента Miliastra Wonderland. Она позволяет игрокам создавать собственные активности и делиться ими с огромной аудиторией. Учитывая, что у Genshin Impact десятки миллионов активных пользователей ежемесячно, такие инструменты могут значительно ускорить развитие экосистемы.

В компании подчеркивают, что делают ставку не только на прибыль, а на долгосрочное вовлечение аудитории через качественный контент. По мнению разработчиков, именно активное сообщество и творчество игроков помогут приблизиться к цели — созданию масштабного виртуального мира.

Хотя подобные планы выглядят крайне амбициозно, в HoYoverse уверены, что развитие пользовательского контента и огромная база игроков дают им реальные шансы приблизиться к этой цели в ближайшие годы.