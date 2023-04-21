Создатели Genshin Impact показали атмосферный анимационный ролик ©

Авторы Genshin Impact опубликовали на трогательную анимационную сцену из игры под названием "Возвращение домой".

«Зачем мы рождаемся? Что мы любим? Почему не можем отпустить?» Когда ответы жизни открываются один за другим, оказывается, что мы напрасно истратили вечность на «ложный» путь. Наши появление и увядание остаются для людей загадкой, и только чувства с воспоминаниями свидетельствуют о нашем росте. Но мы до сих пор твёрдо верим, что наше существование не бесцельно. Это наш дом. Он не станет судить, что в жизни правильно, а что нет. Он просто скажет, добро пожаловать домой.

Genshin Impact доступна для бесплатной игры на ПК, консолях PlayStation и мобильных платформах. Недавно разработчики обновили проект до версии 3.6, а вместе с этим запустили новое событие с наградами.