Создатели Genshin Impact показали новое музыкальное видео со Странником

Создатели Genshin Impact из студии miHoYo опубликовали мини-альбом с музыкальными композициями из игры. Ролик доступен на официальном YouTube-канале Genshin Impact.

Мини-альбом с песнями получил название «Прощанье с гонимыми ветром перьями». В него вошло три композиции: Vagrant Wandering, A Puff of Cool Breeze и Gone With the Wind. По ходу ролика разработчики демонстрируют одного из персонажей Genshin Impact – Странника.

Кроме того, miHoYo сопроводила музыкальный ролик следующим описанием:

Кружащий в воздухе пух птенцов подобен следам, которые время оставило на ветру. Но странник не останавливается и теперь. Продолжать путь – значит жить.MiHoYo

Genshin Impact – приключенческий экшен с открытым миром и элементами RPG. Игра вышла 28 сентября 2020 года и быстро стала популярной, собрав огромную базу фанатов по всему миру. За 2022 год miHoYo заработала с Genshin Impact более 3,8 миллиарда долларов, при этом чистая прибыль за этот же период составила более 2,27 миллиарда долларов.

Действие Genshin Impact происходит в фэнтезийном мире Тейват, в котором живут семь народов, каждый из которых связан с определённой стихией и управляется отдельным богом. Сюжет рассказывает о герое по имени Путешественник, который пытается найти брату или сестру (в зависимости от того, как игрок выберет в начале игры).