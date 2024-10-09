Создателям Genshin Impact грозит суд и все из-за анимаций новой героини игры

Разработчики из студии miHoYo регулярно выпускают контентные обновления для Genshin Impact с новыми персонажами, и такая активная поддержка не так часто встречается даже среди платных проектов. К сожалению, рано или поздно это неизбежно приводит к спорным ситуациям, когда авторы могли неосознанно вдохновляться реальными личностями для создания новых героев. Именно такая ситуация произошла с новой героиней Genshin Impact по имени Шилонен, которая может стать поводом для судебного разбирательства с командой разработчиков.

Причиной скандала стали анимации движений Шилонен в одном из геймплейных трейлеров игры. Танец героини практически в точности повторяет движения популярной джем-роллерши Оуми Джанты. В интернете уже успели покадрово сравнить движения игрового персонажа и Джанты, доказав, что их танцы действительно очень похожи.

Как отметила сама Оуми Джанта, она не претендует на авторские права на танцевальные движения и достаточно спокойно относится к использованию её танцев где-то еще. Тем не менее, она уверена, что в miHoYo вдохновлялись именно её образом и танцами. При этом разработчики никак не связывались с ней и не спрашивали её мнения, что оскорбило девушку. Теперь она угрожает разработчикам судебным разбирательством. По словам Джанты, перед этим она собирается лично проверить Шилонен в игре, когда она станет доступна с релизом обновления 5.1. Если разработчики не изменили анимации, джем-роллерша обещает связаться с адвокатами и подать иск сразу в 80 странах.

Патч 5.1 для Genshin Impact с Шилонен, к слову, уже вышел.