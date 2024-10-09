Создателям Genshin Impact грозит суд и все из-за анимаций новой героини игры

Разработчики из студии miHoYo регулярно выпускают контентные обновления для Genshin Impact с новыми персонажами, и такая активная поддержка не так часто встречается даже среди платных проектов. К сожалению, рано или поздно это неизбежно приводит к спорным ситуациям, когда авторы могли неосознанно вдохновляться реальными личностями для создания новых героев. Именно такая ситуация произошла с новой героиней Genshin Impact по имени Шилонен, которая может стать поводом для судебного разбирательства с командой разработчиков.
Причиной скандала стали анимации движений Шилонен в одном из геймплейных трейлеров игры. Танец героини практически в точности повторяет движения популярной джем-роллерши Оуми Джанты. В интернете уже успели покадрово сравнить движения игрового персонажа и Джанты, доказав, что их танцы действительно очень похожи.
Как отметила сама Оуми Джанта, она не претендует на авторские права на танцевальные движения и достаточно спокойно относится к использованию её танцев где-то еще. Тем не менее, она уверена, что в miHoYo вдохновлялись именно её образом и танцами. При этом разработчики никак не связывались с ней и не спрашивали её мнения, что оскорбило девушку. Теперь она угрожает разработчикам судебным разбирательством. По словам Джанты, перед этим она собирается лично проверить Шилонен в игре, когда она станет доступна с релизом обновления 5.1. Если разработчики не изменили анимации, джем-роллерша обещает связаться с адвокатами и подать иск сразу в 80 странах.
Патч 5.1 для Genshin Impact с Шилонен, к слову, уже вышел.
Удачи ей проиграть. Теперь ещё и на танцы авторское право?
Уже был случай. Когда из-за одного Танца в Фортнайт, начался суд. Решение суда таково, "Танец не имеет авторских прав".
там, если память не изменяет, были хотя бы движения похожи, тут вообще всё мимо, у персонажа стандартные движения девочки роллера любящей красиво вокруг конусов покататься.
Патентую,вдох через нос,выдох через рот..!!!!
Патентую устройство для дыхания с двумя каналами и разделительной перегородкой! Гони отчисления!
Патентую создание патентов
Все мы понимаем что это просто способ зазвездиться
P.S. кстати нихрена не похоже. Музыку выключить и видео что ритмы движения не совпадают. Только концовка.
А кто засудит деваху за исользование поворотов ?
как эти обезьянки запарили.....давно пора вот таких вычпокистых обратно на деревья загнать, как и шерстянных в горы, сколь терпеть то можно всё вот это
"Как отметила сама Оуми Джанта,она не претендует на авторские права танцевальных движений и достаточно спокойно относится к использованию её танцев где-то еще" наглая ложь,как мы узнаем дальше из новости.) На что же претендует Оуми? Надеется,что ей дадут денег потому,что она чёрная и оскорблённая?)
Интересно с какой пальмы эта обез*яна спустилась, чтоб спрашивать её мнение? Танцы не являются предметом авторских прав, а то что её возмутило так это чисто проблемы обез*яны.
10 обезьян из 10
Очередной жокир с флориды // Александр Ковалёв
не актуально, уже давненько изменили анимации
Удачи. Правда Тёрку из клиники не очень она помогла.
Ещё одна вылезла, если что в Китае этих роллерш не мало, но она почему-то решила что с неё они брали, самое смешное будет, если они её вообще не знают и не слышали никогда))).
Какой цирк. Уже за копирование телодвижений в суд бегут.
«Мне норм, что вы взяли эти движения, но я все равно вас засужу, просто потому что» // Никита Комаров
Не претендует на авторские права и спокойно относится к использованию её танцев где-то еще, но разработчики не спросили, она оскорбилась и грозит засудить...
Так вот она какая женская логика
Суд? Да нахер пошлют и всё, этож китайцы, им плевать на тех кто даже не играет в их игру. Им даже иногда плевать на тех кто играет в их игру)))
Она не против, но в суд подаст. Что бл* с ней не так? Месячные начались?
Так лол, это же обычные движения роллера. Девка боком походила и покрутились. Чего здесь оригинального?
Что @%!№&?
Какая-то бибизяна серьёзно считает, что ГРЁБАННЫЕ ДВИЖЕНИЯ можно "закрепить" за собой? Это что бы в мире-то творилось, если бы каждый кто что-то такое "придумал" потом "предъявлял" всем повторяющим судебные иски... Вспомнить тот же Harlem Shake или Gangnam Style, которые пародировали не только школьники, но и даже всякие "уважаемые" и известные люди и целые организации/телевезионные программы.
Ну всё, тоже подаю в суд на китайцев - мужская версия Путешественника в одной из анимаций потягивается прямо как я когда встаю после долгого сидения! Предлагаю всем, кто точно также потягивается, присоединится ко мне и вместе подадим коллективный иск! Нет произволу нечестных разрабов!!1!1
Надо их чаще судить, даже без повода, чтобы больше думали о своей игре и как удержать игроков.
На одной ролики и на другой ролики.. дело выиграно изи катка!