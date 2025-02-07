Специалист по терапии сладких снов в новом трейлере Genshin Impact

HoYoverse (miHoYo) выпустила новый ролик, посвящённый 5-звёздочному Анемо-персонажу Юмэмидзуки Мидзуки, который появится в Genshin Impact 12 февраля с обновлением 5.4 «Свет луны меж снов».

Что делать, если клинический психолог, специалист по терапии сладких снов, сама попала в ловушку ночного кошмара? Конечно, позвать тебя, и мы от души пообедаем.

Юмэмидзуки обладает уникальными способностями, увеличивая урон от реакций «Рассеивание» и предоставляя эффекты лечения. Ещё одной её особенностью является возможность парить над землёй, что открывает новые возможности для боя и исследования мира.

Обновление также привнесёт новые квесты и контент в игру.