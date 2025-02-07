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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 781 оценка

Специалист по терапии сладких снов в новом трейлере Genshin Impact

butcher69
Новости

HoYoverse (miHoYo) выпустила новый ролик, посвящённый 5-звёздочному Анемо-персонажу Юмэмидзуки Мидзуки, который появится в Genshin Impact 12 февраля с обновлением 5.4 «Свет луны меж снов».

Что делать, если клинический психолог, специалист по терапии сладких снов, сама попала в ловушку ночного кошмара? Конечно, позвать тебя, и мы от души пообедаем.

Юмэмидзуки обладает уникальными способностями, увеличивая урон от реакций «Рассеивание» и предоставляя эффекты лечения. Ещё одной её особенностью является возможность парить над землёй, что открывает новые возможности для боя и исследования мира.

Обновление также привнесёт новые квесты и контент в игру.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Ясос Убибу

После таких ивентов сразу выпускать новых персонажей.. хоеверс знает как доить гоев.

0
Древний Гигачад

Игра-казино.

Очень жаль, что государство не контролирует такие игры, дабы не превращать детей в лудоманов.

-1
Ольга Бузова

В казино ты не знаешь когда выйграешь и когда проиграешь ,а тут за 180 круток ты гарантированно получишь то что хотел - везде все расписанно ,везде все указанно ,все прекрасно видят что и как

3
Max Rolens Ольга Бузова

Угу, но это стоит от 100 до 230 долларов за персонажа с учетом проигрыша 50\50 и это не учитывая сигну

-2
Hog2012 Max Rolens

А тебя кто-то заставляет данатить?

1