Специалист по терапии сладких снов в новом трейлере Genshin Impact

HoYoverse (miHoYo) выпустила новый ролик, посвящённый 5-звёздочному Анемо-персонажу Юмэмидзуки Мидзуки, который появится в Genshin Impact 12 февраля с обновлением 5.4 «Свет луны меж снов».
Что делать, если клинический психолог, специалист по терапии сладких снов, сама попала в ловушку ночного кошмара? Конечно, позвать тебя, и мы от души пообедаем.
Юмэмидзуки обладает уникальными способностями, увеличивая урон от реакций «Рассеивание» и предоставляя эффекты лечения. Ещё одной её особенностью является возможность парить над землёй, что открывает новые возможности для боя и исследования мира.
Обновление также привнесёт новые квесты и контент в игру.
После таких ивентов сразу выпускать новых персонажей.. хоеверс знает как доить гоев.
Игра-казино.
Очень жаль, что государство не контролирует такие игры, дабы не превращать детей в лудоманов.
В казино ты не знаешь когда выйграешь и когда проиграешь ,а тут за 180 круток ты гарантированно получишь то что хотел - везде все расписанно ,везде все указанно ,все прекрасно видят что и как
Угу, но это стоит от 100 до 230 долларов за персонажа с учетом проигрыша 50\50 и это не учитывая сигну
А тебя кто-то заставляет данатить?