Способности Лини и его история в новом трейлере Genshin Impact ©

Разработчики из студии miHoYo продолжают знакомить игроков с новым регионом Фонтейн и персонажами, которых он введет в Genshin Impact. Совсем недавно была раскрыта подробная информация о головоломках королевства Гидро Архонта, а теперь настал черед первого героя из этих земель — Лини. Авторы игры опубликовали специальный трейлер с историей нового персонажа, а также раскрыли некоторые его способности.

Лини обладает завораживающей ловкостью рук и сладким красноречием, поэтому жители Фонтейн окрестили его искусным магом-илюзионистом. Своё волшебство он использует не только для представления, но и в качестве инструмента для победы над противником. Лини обладает стихией Пиро, и когда его выстрел из лука попадает в цель, он вызывает Хохочущего котошляпа. Это существо провоцирует ближайших врагов на себя и наносит урон при уничтожении.

При высоком уровне здоровья, герой может пожертвовать частью HP и взамен получить уровень Избыточного реквизита. Этот ресурс потребляется во время использования элементарного навыка. Способность наносит Пиро урон по площади, который зависит от потраченных уровней Избыточного реквизита. При этом это активирует восстановление здоровья. Взрыв стихий превращает Лини самого в Хохочущего котошляпа и наносит Пиро урон врагам вблизи.

Для прокачки Лини потребуются следующие материалы:

Новый герой в Genshin Impact появится вместе с выходом обновления с Фонтейн, выход которого запланирован на 19 августа.