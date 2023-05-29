Стартовал европейский этап турниров по Genshin Impact - Astra Carnival: The Prince Cup ©

Многие предполагали, что с добавлением в Genshin Impact карточной игры (Священного призыва семерых) появление PvP режимов и турниров не за горами. И они оказались правы — стартовавшая 13 марта, со специального эвента в Японии, серия турниров по TCG достигла Европейского сервера.

Для участия в квалификационных онлайн-матчах Astra Carnival: The Prince Cup (Европа) будут приглашены 32 претендента из соревнований Cat's Tail Gathering S1 и Wild Card. Лучшие 8 будут приглашены для участия в матчах офлайн-чемпионата.

Игроки, у которых не было возможности продемонстрировать свои таланты в Европе на Cat's Tail Gathering S1, могут принять участие в европейском турнире Wild Card, чтобы получить шанс присоединиться к турниру. Количество открытых мест для участия для игроков из Wild Card может достигнуть 22 человек, в зависимости от количества игроков из Cat's Tail Gathering S1. Период регистрации European Wild Card: 29 мая 2023 г. 12:00 (мск) – 31 мая 2023 г., 22:59 (мск). Количество участников ограничено 256.

Различные игры Европейского этапа турниров будут проходить в период с 6 по 17 июня. Финальной точкой всей серии станет поединок среди лучших игроков 18 июня, на котором столкнуться по 4 лучших игрока с европейского и североамериканского серверов.