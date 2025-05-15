Студия HoYoverse представила новый анимационный ролик по Genshin Impact, в центре которого оказался Эскофье — Крио-персонаж поддержки с пятью звёздами. В видео герои участвуют в кулинарном поединке, который сопровождается философскими размышлениями о страхе неудач и важности идти вперёд, несмотря ни на что.

Создатели подчёркивают: перед лицом успеха и провалов все равны — и гении, и простые люди. Этот посыл пронизывает сюжет короткометражки, а само задание, связанное с Эскофье, стало частью обновления «Паралогизм», вышедшего на прошлой неделе.

Также ранее был представлен тизер к другому событию с участием Кинича.