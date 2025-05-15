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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 880 оценок

Студия HoYoverse представила новый анимационный ролик по Genshin Impact

butcher69 butcher69

Студия HoYoverse представила новый анимационный ролик по Genshin Impact, в центре которого оказался Эскофье — Крио-персонаж поддержки с пятью звёздами. В видео герои участвуют в кулинарном поединке, который сопровождается философскими размышлениями о страхе неудач и важности идти вперёд, несмотря ни на что.

Создатели подчёркивают: перед лицом успеха и провалов все равны — и гении, и простые люди. Этот посыл пронизывает сюжет короткометражки, а само задание, связанное с Эскофье, стало частью обновления «Паралогизм», вышедшего на прошлой неделе.

Герой на сцене и в бою: Кинич ловит преступника в новом ролике Genshin Impact

Также ранее был представлен тизер к другому событию с участием Кинича.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
SnobbishGhost

Так это просто вырезка из сюжета

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Mundfish

Ну да если ты также сделаешь получится такая же но с ID снизу которая при кат сцене не убирается