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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 557 оценок

Студия miHoYo посвятила сюжетный трейлер Genshin Impact новому персонажу

butcher69
Новости

Студия miHoYo представила новый сюжетный трейлер Клоринды, следующего персонажа для Genshin Impact. Клоринда — дуэлянт из Фонтейна, выходящая на арену, когда обвиняемые отказываются подчиняться закону и требуют суда поединком.

Шествуя во мраке долгих ночей, вспоминаешь ли ты о своих проступках? Когда ты тщишься избежать заслуженного наказания, достаёт ли тебе духа заглянуть в черноту пистолетного дула?

Клоринда является персонажем с 5 звездами редкости, вооруженным мечом и наносящим электро-урон.

Персонаж появится в Genshin Impact с выходом обновления 4.7 запланированного на 5 июня.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
6363

Все же дизайн персонажей мне больше нравится в Хонкае.

-1
Starban

Тут тоже неплохо.

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