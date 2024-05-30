Студия miHoYo посвятила сюжетный трейлер Genshin Impact новому персонажу

Студия miHoYo представила новый сюжетный трейлер Клоринды, следующего персонажа для Genshin Impact. Клоринда — дуэлянт из Фонтейна, выходящая на арену, когда обвиняемые отказываются подчиняться закону и требуют суда поединком.
Шествуя во мраке долгих ночей, вспоминаешь ли ты о своих проступках? Когда ты тщишься избежать заслуженного наказания, достаёт ли тебе духа заглянуть в черноту пистолетного дула?
Клоринда является персонажем с 5 звездами редкости, вооруженным мечом и наносящим электро-урон.
Персонаж появится в Genshin Impact с выходом обновления 4.7 запланированного на 5 июня.
Все же дизайн персонажей мне больше нравится в Хонкае.
Тут тоже неплохо.