Студия miHoYo прокомментировала проблему с зарплатами актёров озвучивания Genshin Impact

Студия miHoYo в рамках комментария для портала GamesRadar+ высказалась о проблеме с выплатой зарплат актёрам озвучивания Genshin Impact.

Представители организации подтвердили, что нескольким исполнителям не оплатили работу. Однако разработчики к этому не причастны. MiHoYo вовремя перечислила деньги студии озвучивания, которая непосредственно осуществляла запись. Именно эта фирма не выплатила зарплаты актёрам.

Разработчики Genshin Impact отметили, что поддерживают пострадавших исполнителей. MiHoYo уже потребовала у студии озвучивания разобраться с долгами.

Genshin Impact представляет собой приключенческий экшен с открытым миром и элементами RPG. Полноценный релиз игры состоялся 28 сентября 2020 года. Отметим, что miHoYo заработала более 3,8 миллиарда долларов за 2022 год. При этом чистая прибыль за этот же период составила более 2,27 миллиарда долларов.