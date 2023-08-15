Свежие трейлеры Genshin Impact посвятили новым персонажам Лини и Линетт ©

Завтра выходит обновление 4.0 для Genshin Impact, в которой появятся новые персонажи Лини и Линетт, и сегодня оба персонажа получили новые трейлеры.

Оба трейлера относятся к тому типу, который позволяет взглянуть на личности персонажей, а также представить их приемы, не являясь при этом полноценным погружением в игровой процесс. Скорее всего, мы получим его завтра.

Ниже вы можете посмотреть трейлер Лини на английском языке, озвученный Дейманом Миллсом. Если вы предпочитаете посмотреть версию на японском языке ее озвучивает Хиро Симоно, которого вы можете знать как Рекса из Xenoblade Chronicles 2.

Далее следует трейлер его сестры Линетт, озвученной на английском языке Анаирис Киньонес.

Genshin Impact уже доступна для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS и Android. Некоторое время назад была анонсирована версия для Nintendo Switch, но до сих пор HoYoverse не сообщала о ней ни слова.

Завтра, 16 августа, игра будет обновлена до версии 4.0, в которой появится новое королевство Фонтейн, а также Лини и Лтнетт.